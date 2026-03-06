Nhà đầu tư bán tháo trên diện rộng khiến gần 240 mã cổ phiếu giảm, kéo theo VN-Index mất hơn 40 điểm, mức điều chỉnh mạnh nhất ba tháng trở lại đây.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.768 điểm, giảm 2,25% so với tham chiếu, đánh dấu phiên lao dốc mạnh nhất từ tháng 12/2025. Tính chung cả tuần, thị trường trải qua 4 phiên giảm, trong khi chỉ tăng nhẹ một phiên, khiến chỉ số mất tổng cộng 112 điểm.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, VIC dẫn đầu danh sách cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường trong phiên cuối tuần. Mã này mất 5%, xuống 156.500 đồng, qua đó "thổi bay" của VN-Index hơn 13 điểm. Các cổ phiếu còn lại trong danh sách này phân bổ rải rác ở nhiều nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng, công nghệ và hàng tiêu dùng.

Sắc đỏ bao trùm sàn TP HCM với gần 240 mã đóng cửa dưới tham chiếu, gấp 3 lần mã tăng. Rổ vốn hóa lớn còn chênh lệch nhiều hơn khi có 23 mã giảm, trong khi bên tăng chỉ 3 mã.

Xét theo ngành, áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở nhóm ngân hàng. Các mã đầu ngành như TCB, BID, STB, CTG hay VCB đều đóng cửa với mức giảm trên 1%. SHB là đại diện duy nhất ngược dòng, tăng 1% và nằm trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư bất động sản cũng không tránh đợt bán tháo. KDH, HDG, DIG, AGG, HQC, PDR hay SCR đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm hàng không đối diện áp lực bán mạnh, khiến toàn bộ cổ phiếu thành phần giảm điểm. HVN của Vietnam Airlines nằm trong nhóm bị xả hàng nhiều nhất, mất 1,6%, xuống 24.350 đồng.

Trong khi đó, dầu khí - nhóm bị bán tháo trong phiên hôm qua - chuyển sang trạng thái phân hóa mạnh. Các mã vốn hóa lớn như GAS, PLX hay POW đều giảm trên 4%. Ngược lại, PVT chạm giá trần và chốt phiên trong tình trạng không có bên bán. BSR, OIL và PVD cũng lấy lại sắc xanh, dù biên độ tăng không lớn.

Thanh khoản thị trường giảm sâu so với phiên trước, chỉ còn khoảng 33.000 tỷ đồng. SSI tiếp tục dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với hơn gần 2.300 tỷ đồng, sau đó đến FPT, HPG và SHB.

Nhà đầu tư nước ngoài nối mạch xả hàng 4 phiên liên tiếp. Tổng cộng giá trị bán ròng của khối ngoại trong tuần này vượt trên 6.000 tỷ đồng.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta, xu hướng ngắn hạn của thị trường bị hạ từ mức "trung tính" xuống "giảm". Thanh khoản thấp dự kiến tiếp diễn trong tuần sau. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 40-50% xuống còn 30%, đồng thời hạn chế mua mới trong giai đoạn này.

Phương Đông