VN-Index mất hơn 17 điểm trước nghỉ lễ

Các cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM và VPL thuộc nhóm mã ảnh hưởng lớn nhất tới chứng khoán, khiến VN-Index rơi hơn 17 điểm.

Đồ thị VN-Index hôm nay chủ yếu đi dưới tham chiếu. Đầu buổi sáng, thị trường chỉ giảm khoảng 5 điểm sau đó nhanh chóng trở lại mốc 1.880 điểm. Tuy nhiên sau đó, chứng khoán bắt đầu có diễn biến tiêu cực, rơi dần về khu vực 1.860 điểm.

Sang buổi chiều, áp lực bán dâng lên mạnh hơn với số lượng cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số lượng tăng. Chỉ số chung có lúc giảm gần 27 điểm. Thị trường sau đó tiếp tục rung lắc trước khi VN-Index đóng cửa ở trên 1.853 điểm, thấp hơn tham chiếu hơn 17 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong hai tuần qua.

Sàn HoSE có 188 cổ phiếu giảm, trong khi vẫn ghi nhận 135 cổ phiếu tăng giá. Số lượng giữa hai nhóm không quá chênh lệch, cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường thấp.

Hai mã "họ" Vin gồm VHM và VIC dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung. Trong đó, VHM góp gần 7 điểm, còn VIC góp gần 4 điểm.

Cổ phiếu Vinhomes đã có hai phiên điều chỉnh liên tục khi áp sát vùng giá kỷ lục. VHM hôm nay sụt 5,2% về còn 141.200 đồng một đơn vị. Trong khi đó, mã chứng khoán của Vingroup giảm 1,1% về 212.100 đồng sau nhiều phiên tăng giá liên tiếp.

Cả hai đều dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường, lần lượt đạt 871 tỷ và 910 tỷ đồng. Áp lực chốt lời tìm đến hai cổ phiếu trên sau thời gian dài, nhóm này thay nhau nâng đỡ thị trường với xu hướng tăng rất nổi bật. Xét riêng khớp lệnh, VHM có gần 62% lệnh đến từ bên bán chủ động, còn VIC ghi nhận gần 48%.

Ngoài ra, VN-Index còn chịu ảnh hưởng lớn bởi VCB khi mã này góp gần 4 điểm vào mức giảm hôm nay. Cổ phiếu Vietcombank sụt 3,5% về 60.600 đồng một đơn vị với thanh khoản hơn 730 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn thị trường.

Trong phiên chứng khoán đảo chiều sang điều chỉnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE cũng giảm mạnh hơn 9.900 tỷ về khoảng 19.300 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản thấp nhất hơn hai tuần qua. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng.

Thị trường hôm nay còn chịu áp lực bởi diễn biến của khối ngọai. Nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng khoảng 1.935 tỷ đồng, phiên thứ 5 liên tiếp. Hàng loạt cổ phiếu bị bán ròng mạnh như FPT (hơn 416 tỷ đồng), ACB (hơn 278 tỷ đồng), VCB (hơn 240 tỷ đồng), VHJM (hơn 132 tỷ đồng) hay MSB (hơn 104 tỷ đồng).

Dù rung lắc ở phiên hôm nay, VN-Index tuần này vẫn tăng hơn 36 điểm. Đây là tuần cải thiện điểm số thứ 5 liên tiếp của chứng khoán. Song, chỉ số chung chủ yếu chịu ảnh hưởng lớn bởi các cổ phiếu trụ. Dòng tiền chưa tìm được xu hướng chung mà phân hóa mạnh.

Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng thị trường đang có sự lệch pha giữa chỉ số và cổ phiếu, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều. Tâm lý chung vẫn khá thận trọng khi áp lực bán xuất hiện ở diện rộng.

Do đó, nhà đầu tư cần hạn chế chiến lược mua đuổi. Thay vào đó, ưu tiên quan sát phản ứng tại vùng cản. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể hạ tỷ trọng ở các mã đã tăng mạnh và chờ cơ hội rõ ràng hơn khi dòng tiền cải thiện.

Tất Đạt