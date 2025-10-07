VN-Index mất 10 điểm trước ngày công bố nâng hạng thị trường

VN-Index giảm mạnh trong những phút cuối phiên bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước ngày FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng thị trường.

Sự thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán suốt phiên giao dịch hôm nay. Điều này ngược với dự đoán của nhiều nhóm phân tích về kịch bản tâm lý hứng khởi lan tỏa sau phiên tăng vọt hôm qua.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đi lên trong những phút đầu phiên, nhưng nhanh chóng thu hẹp biên độ và nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm. Khoảng 30 phút trước lúc đóng cửa, áp lực xả hàng dâng lên đột ngột khiến chỉ số mất 10 điểm, đóng cửa tại 1.685 điểm.

Sàn TP HCM có gần 250 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó 21 mã thuộc rổ vốn hóa lớn. Ngược lại, bên tăng chỉ 77 mã.

Sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng. OCB mất 2,6%, dẫn đầu biên độ giảm giá trong nhóm này. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như STB, MBB, VIB, VPB, CTG cũng điều chỉnh 1,5-2,5%. LPB là đại diện hiếm hoi giữ được sắc xanh khi tăng 1,5% lên 52.600 đồng.

Cổ phiếu thép cũng bị bán mạnh, khiến toàn bộ đóng cửa dưới tham chiếu. NKG mất 2%, còn HSG và HPG lần lượt giảm 1,6% và 0,7%.

Nhóm bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ. Hầu hết cổ phiếu đảo chiều từ tăng thành giảm vào cuối phiên, trong đó nhiều mã vốn hóa nhỏ như DIG, SCR, DXG, DXS mất hơn 2,5%.

Ở nhóm bất động sản, đà tăng giá không đồng thuận như hôm qua. Trong khi SSI, VND, ORS tiếp tục đi lên thì HCM, VIX, VCI... giảm 1-2%.

Các mã liên quan đến Vingroup trở thành trụ đỡ cho thị trường. VIC và VHM lần lượt tích lũy thêm 0,2% và 0,4%, trong khi VPL chạm giá trần 86.600 đồng.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên đầu tuần. Sàn TP HCM hôm nay có gần 880 triệu cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng 25.600 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước. Cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản chủ yếu thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng và thép. Bốn mã đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ gồm SSI (1.660 tỷ đồng), SHB (1.473 tỷ đồng), HPG (1.206 tỷ đồng) và VIX (1.037 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa ngắt chuỗi bán ròng. Nhóm này tiếp tục rút hơn 1.340 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng 15 phiên liên tiếp. SHB là tâm điểm rút ròng của nhà đầu tư nước ngoài với hơn 10 triệu cổ phiếu, sau đó đến VRE và MBB.

Thị trường chứng khoán ngày mai được dự báo biến động mạnh theo kết quả nâng hạng thị trường do FTSE Russell công bố rạng sáng (giờ Việt Nam). Một số nhóm phân tích cho rằng trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể trở lại vùng đỉnh trên 1.700 điểm.

Phương Đông