VN-Index lên cao nhất một tháng

Cổ phiếu dầu khí góp công lớn giúp VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, lên gần 1.868 điểm - mức cao nhất một tháng qua.

Sau phiên tăng vọt đầu năm Bính Ngọ, thị trường chứng khoán trong nước chuyển sang trạng thái giằng co mạnh. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại. Chỉ số tăng chưa đến một điểm trước khi khớp lệnh xác định giá đóng cửa, nhưng sau đó 15 phút đã bật lên 7 điểm và chốt phiên sát 1.868 điểm.

VN-Index tích lũy tổng cộng 113 điểm sau chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong, diễn biến hiện tại cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước các thông tin thuận lợi về thuế quan và kỳ vọng nâng hạng từ MSCI. Quán tính tăng được dự báo tiếp diễn trong những phiên tới và có thể thử thách vùng 1.920 điểm, sau đó lên 1.980 điểm.

Thị trường giữ sắc xanh nhưng các chỉ báo không quá tích cực như phiên hôm qua. Sàn TP HCM có 187 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong khi bên giảm có 142 mã. Rổ vốn hóa lớn tương đối cân bằng với 16 mã tăng và 14 mã giảm.

Dầu khí vẫn là nhóm đóng góp nhiều nhất vào nhịp tăng hiện tại. Các mã đầu ngành như GAS, PLX, PVD đều đóng cửa trong sắc xanh, còn BSR chạm giá trần 28.000 đồng và chốt phiên không có bên bán.

Nhóm thép cũng khởi sắc. HPG tăng gần 3% lên 28.300 đồng, mức đóng cửa cao nhất trong gần nửa năm trở lại đây. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như HSG, NKG, TVN cũng tăng 2-5%.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh khiến số lượng cổ phiếu giảm áp đảo so với tăng. VCB dẫn đầu biên độ điều chỉnh giá khi mất 2,1%, xuống 65.000 đồng. SHB, KLB, CTG, BID và VIB lần lượt xếp sau với mức giảm dao động 0,5-1,5%. Ở chiều ngược lại, EIB đảo chiều từ giảm thành tăng 3,4%, trở thành trụ đỡ cho nhóm này.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh. HDG, KDH, NBB, VIC và VHM đi lên trong khi DIG, VRE, VPL, PDR, QCG đều đóng cửa trong sắc đỏ. Mức giảm phổ biến khoảng 1%.

Hôm nay sàn TP HCM có gần 1 tỷ cổ phiếu được sang tay, trị giá hơn 32.000 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường tăng gần 10.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần.

HPG đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 2.800 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại hôm nay mua ròng hơn 36 triệu cổ phiếu này. FPT, SSI, VIX lần lượt đứng sau khi giá trị khớp lệnh đều trên 1.000 tỷ đồng.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank, dòng tiền đang vận động sôi nổi khi không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành. Nhóm này khuyến nghị nhà đầu tư chú ý cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và vận tải biển để giải ngân từng phần khi giá lùi xuống vùng hỗ trợ.

Phương Đông