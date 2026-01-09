VN-Index lập kỷ lục mới

Sau một nhịp nghỉ, VN-Index lấy lại đà tăng và thiết lập kỷ lục mới nhờ dòng tiền rót mạnh vào các cổ phiếu có vốn Nhà nước.

VN-Index hôm nay biến động mạnh theo nhịp tăng giảm của rổ vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thời điểm tăng 25 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều xuống dưới tham chiếu. Khi áp lực xả hàng trong rổ VN30 suy yếu vào những phút cuối, chỉ số bật lên và đóng cửa sát 1.868 điểm, cao hơn hôm qua 12 điểm.

Tính chung tuần giao dịch đầu năm, chỉ số tăng 4 phiên và giảm một phiên, tích lũy gần 5%. Mức đóng cửa hôm nay trở thành kỷ lục mới về điểm số.

Sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số cải thiện nhưng số lượng mã giảm lại gấp đôi mã tăng. Hôm nay có 107 cổ phiếu chốt phiên trên tham chiếu, trong khi bên giảm xấp xỉ 220 cổ phiếu.

Nhóm bất động sản chịu áp lực xả hàng mạnh khiến hầu hết cổ phiếu thành phần đóng cửa dưới tham chiếu. DXS, CII và PDR cùng chạm sàn và chốt phiên trong tình trạng không có bên mua. Cổ phiếu của các chủ đầu tư khác như Khang Điền, Nam Long, Novaland... cũng mất hơn 5%. VHM của Vinhomes là mã hiếm hoi trong nhóm này tăng điểm, nhưng biên độ chưa đến 0,5%.

Sau nhiều phiên tăng đồng thuận, nhóm dầu khí đã có sự phân hóa mạnh. GAS vẫn duy trì nhịp hưng phấn khi tăng thêm 6%, lên 97.000 đồng. BSR, PLX và POW cũng tăng 3-6%. Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn như PVD, PVT, OIL với mức giảm 2-3% so với tham chiếu.

Nhóm chứng khoán đối diện lực bán mạnh trước thềm công bố kết quả kinh doanh cả năm. VCK mất 4,6%, sau đó đến VDS, VIX và VND cùng giảm trên 2,5%.

Động lực giúp chỉ số tăng điểm là các mã đầu ngành ngân hàng. VCB đóng góp cho VN-Index gần 8 điểm khi gần chạm giá trần 68.100 đồng. BID, CTG và MBB cũng góp mặt trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến thị trường với mức tăng trên 3%. Trong khi đó, một số mã ngân hàng tư nhân như VPB, STB, HDB và EIB trở thành lực cản khi mất 2,5% so với tham chiếu.

Nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót tiền mạnh vào thị trường chứng khoán, thể hiện qua giá trị giao dịch phiên cuối tuần hơn 39.200 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 23.000 tỷ đồng trong số này.

VCB vượt trội về giá trị khớp lệnh với gần 2.200 tỷ đồng được sang tay. Hai cổ phiếu ngân hàng khác gồm MBB và CTG xếp sau, lần lượt khoảng 1.800 tỷ đồng và 1.550 tỷ đồng.

Khối ngoại kéo dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ ba liên tiếp. Nhóm này giải ngân xấp xỉ 4.740 tỷ đồng và bán ra 3.930 tỷ đồng, tập trung vào các mã đầu ngành như MBB, VCB, BSR, BID và CTG.

Phương Đông