VN-Index lập kỷ lục mới

VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp lên 1.783 điểm, lập kỷ lục mới theo giá đóng cửa dù số lượng cổ phiếu giảm áp đảo.

Trước phiên giao dịch hôm nay, nhiều công ty chứng khoán dự đoán mạch hưng phấn của VN-Index sớm chấm dứt. Lý do được giới phân tích đưa ra là chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM đang chịu sự chi phối lớn của "họ" Vingroup, khiến độ rộng thị trường lẫn đà tăng không bền vững.

Thực tế, VN-Index có thời điểm mất gần 20 điểm so với tham chiếu khi dòng tiền rút khỏi nhóm Vingroup. Tuy nhiên, trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), chỉ số đột ngột đảo chiều từ giảm thành tăng hơn 10 điểm, đóng cửa sát 1.783 điểm. Đây là phiên tăng thứ năm liên tiếp, giúp chỉ số tích lũy tổng cộng 110 điểm, thu hẹp đáng kể khoảng cách so với mốc tâm lý 1.800 điểm.

Sàn TP HCM tiếp tục rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng mạnh nhưng số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế. Thị trường có gần 170 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi bên tăng chỉ 144 mã.

Động lực tăng của VN-Index được chuyển từ cổ phiếu Vingroup (VIC) sang Vinhomes (VHM). Trong khi VIC giảm 0,1% thì VHM tăng gần hết biên độ lên 122.800 đồng, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số chung. Hầu hết đại diện còn lại trong danh sách tác động tích cực đến chỉ số thuộc nhóm ngân hàng như STB, VPB, LPB, BID, SHB và MBB.

Ngân hàng là nhóm có trạng thái giao dịch tốt nhất phiên hôm nay. Sacombank nối dài chuỗi hưng phấn khi tăng gần 5% lên 58.700 đồng. Các mã đầu ngành khác có biên độ tăng 0,5-2%. Nhóm này ghi nhận số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường như OCB, VCB, EIB với biên độ giảm đều dưới 1%.

Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCI và HCM. Mức tăng phổ biến từ 1-3%. Ngược lại, VIX và VCK lần lượt đứng đầu về mức giảm khi cùng mất trên 1% so với tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt 24.300 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Thị trường có 4 cổ phiếu đạt giá trị sang tay nghìn tỷ, lần lượt là SHB, VIC, VHM và STB.

Nhà đầu tư nước ngoài phát tín hiệu tích cực khi kéo dài chuỗi mua ròng 4 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân gần 3.300 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 2.200 tỷ đồng. VND là tâm điểm hút tiền khối ngoại với khối lượng mua ròng hơn 6 triệu cổ phiếu.

Phương Đông