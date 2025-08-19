VN-Index lập kỷ lục mới

Trái với dự đoán của nhiều nhóm phân tích về nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index tăng thêm 18 điểm, lên 1.654 điểm để xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Trước phiên giao dịch hôm nay, một số nhóm phân tích dự báo VN-Index sẽ rung lắc mạnh và có thể đóng cửa trong sắc đỏ khi tâm lý nhà đầu tư dần thận trọng. Vùng 1.620 điểm, tức giảm khoảng 16 điểm so với tham chiếu, được nhận định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế hoàn toàn trái ngược. VN-Index duy trì sắc xanh suốt phiên và có thời điểm tăng gần 30 điểm. Lực chốt lời dâng lên vào cuối phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp biên độ tăng còn 18 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.654 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay, còn VN30 cũng vượt xa mốc tâm lý 1.800 điểm.

Sàn TP HCM hôm nay có gần 190 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu, trong đó 27 mã chạm trần. Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như VPB, BSR, HVN, KBC... cùng tăng hết biên độ và không có bên bán.

Xét theo ngành, ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay. Trong số 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index, nhóm này có 8 đại diện. VPB vọt lên 3.4200 đồng sau thông tin Công ty Chứng khoán VPBank chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). LPB, HDB, TPB và ACB cùng tăng trên 5%, còn TCB, CTG, VIB tích lũy 2-3%.

Cổ phiếu chứng khoán cũng có trạng thái hưng phấn. VDS và BSI chốt phiên trong sắc tím, còn VCI, SSI, VND và HCM đều tích lũy hơn 1,4% so với tham chiếu.

Ở nhóm bất động sản, sự phân hóa diễn ra rõ nét. Trong khi một số mã vốn hóa nhỏ như HPX, DIG, HQC, AGG, DXG tăng mạnh thì các cổ phiếu trụ gồm VIC, VHM, VRE, NVL, KDH giữ nguyên tham chiếu hoặc giảm nhẹ.

Sau một phiên rơi thẳng đứng, thanh khoản thị trường đã cải thiện trở lại. Hôm nay có hơn 1,93 tỷ cổ phiếu được trao tay thành công, tương ứng trên 54.400 tỷ đồng. Rổ VN30 đóng góp hơn 25.000 tỷ đồng trong số này.

Thị trường có đến 14 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. SHB đối mặt áp lực chốt lời mạnh nên đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 2.500 tỷ đồng, sau đó đến SSI, HPG, MBB và TPB.

Dù VN-Index tiếp tục đi lên, khối ngoài vẫn không ngừng bán ròng. Nhóm này giải ngân khoảng 3.500 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 5.000 tỷ đồng. Áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở cổ phiếu SHB, HPG, MWG và VPB.

Dự báo về triển vọng thị trường trong trung hạn, một số quỹ đầu tư và công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index chinh phục mốc 1.800 điểm cuối năm nay hoặc giữa năm sau, thậm chí lên 1.850-1.900 điểm trong kịch bản lạc quan hơn.

Hầu hết nhận định động lực chính giúp thị trường đi lên đến từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ. Khả năng nâng hạng thị trường trong tháng 10, qua đó thu hút dòng vốn ngoại chảy mạnh vào Việt Nam, cũng được nhiều nhóm phân tích đề cập.

Phương Đông