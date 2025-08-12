VN-Index lập đỉnh mới

Nhờ dòng tiền rót mạnh vào thị trường, VN-Index nối dài mạch tăng 7 phiên liên tục và vượt xa mốc 1.600 điểm để xác lập đỉnh lịch sử mới.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay tăng hơn 11 điểm, lên 1.608 điểm. Đây là mức cao nhất tính theo giá đóng cửa lẫn giá trong phiên. Chỉ số đã tích lũy 113 điểm, tương đương gần 8%, trong chuỗi tăng điểm kéo dài từ đầu tháng đến nay.

Dòng tiền mạnh tiếp tục là động lực giúp VN-Index chinh phục đỉnh mới. Sàn TP HCM hôm nay có 1,64 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng giá trị giao dịch hơn 45.320 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp gần phân nửa trong số này với gần 20.600 tỷ đồng.

Thị trường có 9 cổ phiếu đạt thanh khoản nghìn tỷ, chủ yếu từ nhóm vốn hóa lớn. HPG dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với trên 2.400 tỷ đồng được sang tay, tiếp đến là MBB, SSI và CII.

VN-Index chốt phiên ở vùng giá cao nhưng số lượng mã tăng và giảm chênh lệch không nhiều. Thị trường có 176 mã chốt phiên trên tham chiếu, trong đó 13 mã tăng hết biên độ. Ở chiều ngược lại, 156 mã giảm và không mã nào chạm sàn.

Trong danh sách 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index, nhóm ngân hàng có 6 đại diện. BID dẫn đầu khi tích lũy 3,2% so với tham chiếu, lên 41.500 đồng. LPB, VCB, MBB, HDB lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo với mức tăng dao động 1-6%.

Một số cổ phiếu ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng nhanh. VIB hôm nay mất 2%, còn TPB, OCB, EIB, SHB sụt 1-1,8% so với tham chiếu.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh. Hầu hết cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM, VCI chìm trong sắc đỏ, còn VIX và BSI đồng thuận với đà hưng phấn của thị trường dù biên độ dao động giá không lớn.

Nhóm thép có trạng thái đồng thuận nhất. Tất cả cổ phiếu thành phần đều chốt phiên trong sắc xanh, trong đó HPG dẫn đầu khi tăng 1,2%, lên 28.500 đồng.

Bất chấp thị trường liên tục tăng điểm, nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài rút ròng. Khối ngoại hôm nay bán ra hơn 4.000 tỷ đồng, trong khi chỉ giải ngân 3.300 tỷ đồng. Nhóm này tập trung bán các mã vốn hóa lớn như HPG, SHB, SSI, FPT.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), khi vượt vùng 1.610 điểm, thị trường có tiềm năng bước vào "giai đoạn cao trào". Dựa vào chỉ báo kỹ thuật, một số nhóm phân tích khác cũng cho rằng VN-Index có thể tiếp cận vùng giá 1.640-1.650 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, rủi ro rung lắc và điều chỉnh giữa phiên như hôm nay có thể xuất hiện thường xuyên. Do đó, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời từng phần trong các nhịp thị trường hưng phấn để bảo toàn thành quả và chờ giải ngân mới khi rung lắc mạnh.

Phương Đông