VN-Index lại giảm điểm ở những phút cuối

Đi trên tham chiếu gần như cả ngày, thị trường đỏ sắc sau 14h và lần lượt đi lùi ở những phút cuối, chốt phiên giảm gần 9 điểm.

Đồ thị VN-Index hôm nay chia làm hai nửa. Trong buổi sáng, chỉ số đại diện sàn HoSE luôn giữ sắc xanh, có thời điểm gần chạm 1.108 điểm, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đến cuối buổi, chỉ số này giảm dần về sát tham chiếu.

Sang buổi chiều, VN-Index bắt đầu rung lắc. Chỉ số này giằng co giữa hai màu xanh - đỏ. Đến khoảng 14h, bên bán chiếm ưu thế và nhuộm đỏ thị trường. VN-Index lần lượt đi lùi và chốt phiên ở mức hơn 1.094 điểm, giảm gần 9 điểm so với hôm qua.

Thị trường biến động mạnh trong phiên ATC diễn ra phổ biến trong khoảng hai tháng qua. Trước đó, phiên 17/10, giao dịch ATC khiến VN-Index giảm gần 20 điểm. Hôm sau, đồ thị chỉ số này tiếp tục giảm gần 40 điểm so với tham chiếu trong những phút cuối. Phiên 19/10, thị trường sụt hơn 15 điểm phần lớn do rung lắc trong khoản thời gian ATC. Hay gần nhất là phiên 23/11, những phút cuối ghi nhận sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường và VN-Index rớt thẳng đứng, sau đó chốt phiên ở 1.088,5 điểm, giảm hơn 25 điểm so với tham chiếu.

Hơn 61% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá, trong khi tỷ lệ tăng giá chỉ khoảng 24%. Thị trường chịu ảnh hưởng lớn bởi VN30 khi rổ này có 25 mã giảm giá. Trong đó, VRE, VJC và MSN là ba cổ phiếu có mức sụt nghiêm trọng nhất, lần lượt là 4,7 - 4,5 - 3,8%. Đây cũng là ba mã nằm trong top góp mức giảm nhiều nhất thị trường.

Bảng điện ngành bất động sản phân hóa mạnh, nhưng tình trạng giảm giá nhiều lại phổ biến ở nhóm có thanh khoản cao. NVL đóng cửa thấp hơn 2,2% so với tham chiếu, các mã DIG, CEO, VIC đều giảm trên 1%.

Ở chiều ngược lại, ngành này ghi nhận mã ITA "miễn nhiễm" với thị trường, tăng kịch trần từ sáng sớm. Diễn biến này xuất hiện sau 10 ngày Tân Tạo có báo cáo đề nghị đưa mã chứng khoán của họ ra khỏi diện cảnh báo vì đã khắc phục hết vi phạm.

Nhóm chứng khoán từng là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho VN-Index trong buổi sáng, nhanh chóng đảo chiều ở những phút cuối phiên. Tuy nhiên mức sụt giảm ở các mã VIX, VND, SSI, VCI hay HCM đều dưới 1%.

Thị trường tái diễn tình trạng thanh khoản ngược chiều điểm số. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE hôm nay tăng gần 2.400 tỷ đồng, đạt khoảng 14.670 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp với biên độ gần 400 tỷ đồng.

Tất Đạt