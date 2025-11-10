VN-Index giảm sâu ba phiên liên tiếp

Bên bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch khiến VN-Index mất thêm 18 điểm, xuống 1.580 điểm, nối dài chuỗi giảm sâu ba phiên liên tiếp.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giảm mạnh ngay khi mở cửa và vận động dưới tham chiếu suốt phiên sáng. Đầu phiên chiều, thị trường nhích dần lên và có thời điểm tăng 10 điểm nhờ lực bắt đáy xuất hiện ở các mã đầu ngành. Tuy nhiên, trạng thái hứng khởi không kéo dài khi bên cầm cổ phiếu tranh thủ cơ hội "thoát hàng", kéo chỉ số giảm sâu trở lại.

VN-Index chốt phiên tại 1.580 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay. Ba phiên giảm liên tục khiến chỉ số mất tổng cộng 74 điểm.

Diễn biến này trùng khớp với dự báo của nhiều công ty chứng khoán. Một số cho rằng VN-Index có thể xuyên thủng thêm nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng như 1.550 hoặc 1.500 điểm trong tuần này, tức giảm 30-80 điểm so với hiện tại, vì tâm lý thận trọng bao trùm và dòng tiền bắt đáy suy yếu. Trong khi đó, số khác kỳ vọng thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới bởi RSI (chỉ báo sức mạnh tương đối) đã chạm mức quá bán.

Hôm nay, sàn TP HCM có hơn 200 mã giảm, gấp đôi mã tăng. Rổ vốn hóa lớn có đến 21 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gấp 3 lần cổ phiếu tăng.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, VHM tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi mất thêm 5,5%, nối dài chuỗi điều chỉnh bốn phiên liên tiếp. FPT, CTG, VCB và GAS lần lượt xếp tiếp theo trong danh sách này khi đều giảm khoảng 1-4%.

Phân theo ngành, bất động sản chịu áp lực xả hàng quyết liệt nhất. Ngoài VHM, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như VRE, NVL, NLG cùng giảm hơn 3%. Các mã vốn hóa nhỏ như LDG, QCG, CII, HQC, PDR hay DXS đều mất trên 1,5%.

Cổ phiếu dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ với biên độ giảm phổ biến 2-3%. Điểm chung là các mã này đều có thời điểm giao dịch trên tham chiếu, nhưng đồng loạt đảo chiều vào cuối phiên bởi lực bán mạnh. PVD là trường hợp duy nhất giữ được giá tham chiếu 24.700 đồng.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh. EIB, SSB, LPB và CTG dẫn đầu biên độ giảm khi mất 2-3%. Ngược lại, TCB và STB đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng lần lượt là 1,2% và 0,3%. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn khác như VPB, SHB, TPB diễn biến tích cực hơn tuần trước khi giữ tham chiếu bất chấp áp lực bán mạnh.

Thanh khoản sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 21.000 tỷ đồng, giảm trên 3.000 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. Trong số đó, rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 12.000 tỷ đồng. Thị trường có ba mã ghi nhận giá trị sang tay nghìn tỷ, lần lượt là VIX (1.450 tỷ đồng), HPG (1.273 tỷ đồng) và SSI (1.117 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài nối mạch bán ròng phiên thứ tư. Tuy nhiên, giá trị rút ròng của nhóm này giảm đáng kể so với cuối tuần trước, chỉ còn 177 tỷ đồng. DXG là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư ngoại với khối lượng ròng gần 4 triệu cổ phiếu. Ngược lại, nhóm này tập trung giải ngân vào HPG với hơn 15 triệu cổ phiếu.

Phương Đông