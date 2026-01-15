VN-Index giảm sâu

Áp lực xả hàng các mã vốn hóa lớn khiến VN-Index mất gần 30 điểm, thủng hàng loạt mốc quan trọng dù số lượng cổ phiếu tăng điểm chiếm ưu thế.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần đông công ty chứng khoán dự báo chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh kỹ thuật hôm qua. Tuy nhiên, thực tế trái ngược bởi áp lực xả hàng tiếp tục xuất hiện tại các mã đầu ngành và có yếu tố vốn nhà nước.

VN-Index giao dịch suốt phiên trong sắc đỏ, có thời điểm mất gần 50 điểm và thủng mốc 1.850 điểm. Chỉ số thu hẹp biên độ giảm trong những phút cuối nhờ lực mua cục bộ tại một số cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và hóa chất. VN-Index chốt phiên sát 1.865 điểm, nối dài chuỗi giảm hai phiên liên tiếp.

Chỉ số đi xuống nhưng số lượng mã tăng lại áp đảo mã giảm, lần lượt là 177 và 147 mã. Sàn TP HCM ghi nhận đến 14 mã tăng hết biên độ, trong đó có 3 cổ phiếu trong rổ VN30 gồm HDB, STB và PLX.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh nhất. BID giảm hết biên độ xuống 50.700 đồng sau thông tin phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 33 nhà đầu tư với giá 38.900 đồng, thấp hơn 29% so với giá thị trường. Cổ phiếu này đóng cửa với khối lượng dư bán giá sàn hơn 4 triệu đơn vị. VCB, CTG, TCB và VPB lần lượt xếp sau với mức giảm dao động 1,7-5,4%.

Ngược lại, dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng tư nhân. Ngoài HDB và STB cùng chạm trần, KienlongBank (KLB) cũng có trạng thái tích cực trong phiên đầu tiên đưa hơn 582 triệu cổ phiếu lên sàn TP HCM. Mã này tăng gần 6% lên 17.150 đồng. VIB, ACB, MBB và OCB chia nhau các vị trí sau đó với mức tăng khoảng 0,5-1,5%.

Trong nhóm bất động sản, sắc xanh bao trùm các mã vốn hóa vừa và nhỏ như KDH, CII, HDC, HPX, SCR. Mức tăng phổ biến của nhóm này dao động 2-3%. Ngược lại, cổ phiếu của các doanh nghiệp địa ốc đầu ngành như VIC, VHM, VRE, VPL và NVL cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup có mức giảm mạnh hơn, hầu hết trên 4,5%.

Thép là nhóm ngành có trạng thái hưng phấn nhất khi đồng loạt đóng cửa trên tham chiếu. TVN của Tổng công ty Thép Việt Nam tăng trần lên 9.700 đồng, còn HPG, HSG và NKG dao động 1,3-4,3%.

Thanh khoản có dấu hiệu suy yếu bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sàn TP HCM ghi nhận hơn 1,23 tỷ cổ phiếu được sang tay, giá trị giao dịch hơn 40.700 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 26.000 tỷ đồng trong số này.

Thị trường có 12 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. VHM dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 2.300 tỷ đồng. VIX, HPG, VCB và SSI lần lượt xếp sau với giá trị khớp lệnh khoảng 1.400-1.800 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi xả hàng ba phiên liên tiếp. Nhóm này bán ra hơn 4.500 tỷ đồng, trong khi mua vào khoảng 3.700 tỷ đồng.

Phương Đông