VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu năm

Áp lực bán tháo trên diện rộng (trừ nhóm dầu khí) khiến VN-Index mất hơn 34 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất từ đầu năm.

Chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM lao dốc trong phiên sáng đầu tuần, có thời điểm mất 36 điểm, bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Chỉ số sau đó thu hẹp biên độ giảm và trở lại sắc xanh. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài lâu trước áp lực bán tháo cuối phiên.

VN-Index đóng cửa tại 1.846 điểm, mất 34 điểm so với tham chiếu. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) giảm đến 51 điểm, tương đương gần 2,5% so với tham chiếu.

Sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ với 244 mã giảm, còn bên tăng chỉ khoảng 100 mã. Bất động sản là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, đặc biệt ở các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup. VIC giảm gần 3%, còn VHM chạm giá sàn và dư bán gần 1 triệu đơn vị. Cả hai lần lượt chia nhau vị trí đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Cổ phiếu của các chủ đầu tư bất động sản khác như NVL, NLG, PDR... cũng mất 4% trở lên.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung vào các mã vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, HDB, VCB với mức điều chỉnh trên 3%. STB là đại diện hiếm hoi của nhóm này tăng điểm, góp phần kìm đà giảm của chỉ số chung.

Nhóm chứng khoán đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt. VIX mất gần 5%, sau đó đến các mã vốn hóa nhỏ như VDS, AGR, ORS. Sắc đỏ cũng áp đảo trong nhóm thép. HSG dẫn đầu biên độ điều chỉnh với 2,8%, sau đó đến NKG và HPG dao động 1-2%.

Dầu khí là nhóm ngành duy nhất lội ngược dòng thị trường do giá dầu tăng vọt khi chiến sự nổ ra. Toàn bộ cổ phiếu dầu khí, từ vốn hóa lớn đến nhỏ, như GAS, PLX, BSR, OIL, POW, PVD đều chạm trần và không có bên bán. Một số mã ghi nhận khối lượng chờ mua hơn 10 triệu đơn vị.

Áp lực xả hàng đồng loạt đẩy thanh khoản thị trường lên đột biến. Giá trị khớp lệnh hôm nay hơn 47.000 tỷ đồng, gấp rưỡi so với cuối tuần trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025. HPG đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 2.500 tỷ đồng. SSI, FPT và STB lần lượt xếp sau.

Nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ giải ngân trong nhịp điều chỉnh sâu. Họ mua hơn 4.900 tỷ đồng, trong khi bán ra chưa đến 4.200 tỷ đồng. HPG là tâm điểm hút vốn ngoại với khối lượng mua ròng khoảng 13 triệu cổ phiếu.

Theo nhận định của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB, thị trường tuần này có thể điều chỉnh sau gần nửa tháng tăng mạnh. Càng tiệm cận vùng 1.900 điểm, chỉ số càng đối diện áp lực rung lắc. Dù vậy, nhịp điều chỉnh sẽ giúp thị trường tạo đà đi lên, vượt đỉnh trong bối cảnh yếu tố mùa vụ và dòng tiền đều ủng hộ.

Phương Đông