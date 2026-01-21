VN-Index giảm mạnh

Nhà đầu tư đồng loạt xả hàng khiến chỉ số có thời điểm giảm gần 35 điểm, thủng mốc 1.860 điểm, nối dài nhịp điều chỉnh hai phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần đông công ty chứng khoán dự đoán VN-Index tiếp tục giảm mạnh khi tâm lý chờ đợi kết quả kinh doanh quý cuối năm ngoái lắng xuống. Thực tế, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Khoảng 30 phút trước giờ đóng cửa, chỉ số mất gần 35 điểm và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1.860 điểm.

Lực cầu xuất hiện cục bộ ở nhóm dầu khí và một số mã ngân hàng giúp chỉ số thu hẹp biên độ trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). VN-Index chốt phiên tại 1.885 điểm, giảm 8 điểm so với tham chiếu.

Sắc đỏ bao trùm sàn TP HCM với gần 250 mã giảm, trong khi bên tăng chưa đến 100 mã. Rổ vốn hóa lớn cũng phân hóa mạnh với 20 mã giảm, gấp đôi số lượng cổ phiếu tăng.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực xả hàng đồng loạt sau mùa báo cáo tài chính cuối năm. HCM chạm giá sàn 23.750 đồng và dư bán gần 300.000 đơn vị. Nhiều công ty khác báo lãi lớn như VIX, SHS, MBS, SSI, VPX nhưng thị giá hôm nay cũng mất trên 2,5%. TCX là điểm sáng lẻ loi trong nhóm này khi lội ngược dòng, tăng 1,4% lên 52.500 đồng.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ áp đảo. EIB dẫn đầu biên độ giảm với 3,1%. VPB, KLB, SSB, MBB, VIB và TPB lần lượt xếp sau khi mất trên 1,4%. Ngược lại, STB tăng hết biên độ lên 62.100 đồng, góp phần giúp chỉ số tránh nhịp giảm sâu.

Nhóm bất động sản cũng không tránh được đợt bán mạnh. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư lớn như Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh, Novaland đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động 1-3%.

Dầu khí là nhóm duy nhất ghi nhận trạng thái tăng đồng thuận. Các cổ phiếu thành phần sáng nay đều giảm điểm, nhưng đồng loạt đảo chiều trong những phút cuối. BSR chạm trần 22.200 đồng và dư mua gần 4 triệu đơn vị. GAS, PVD, POW, PVT, OIL và PLX tích lũy 0,5-5%.

Thanh khoản thị trường nhích nhẹ so với hôm qua, đạt gần 36.500 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp 20.000 tỷ đồng. VIX vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 2.000 tỷ đồng được sang tay, sau đó đến HCM (1.873 tỷ đồng) và STB (1.581 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ hai. Nhóm này giải ngân 3.560 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 3.800 tỷ đồng, tập trung vào HCM, DXG và VIX.

Nhóm phân tích Vietcombank Securities nhận định thị trường chịu áp lực rung lắc quanh vùng 1.900 điểm. Dòng tiền đang cố gắng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như cảng biển và tiêu dùng.

"Nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mua mới. Ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục", nhóm này khuyến nghị.

Phương Đông