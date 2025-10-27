VN-Index giảm hơn 30 điểm

Nhà đầu tư ồ ạt xả hàng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VRE, MWG khiến chỉ số lao nhanh trong những phút cuối phiên, mất hơn 30 điểm.

VN-Index sáng nay có thời điểm tăng gần 15 điểm, tiệm cận vùng giá 1.700 điểm. Tuy nhiên, đà hưng phấn kéo dài không lâu bởi áp lực xả hàng từ rổ vốn hóa lớn lan ra diện rộng khiến chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đảo chiều sang sắc đỏ.

Càng về cuối phiên, lực bán càng mạnh. Chỉ số đóng cửa tại 1.652 điểm, mất gần 31 điểm so với tham chiếu và nối dài mạch giảm sang phiên thứ hai.

Sàn TP HCM hôm nay có gần 180 mã giảm. Rổ vốn hóa lớn bị bao trùm bởi sắc đỏ với 24 mã mất giá, trong đó Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) cùng chạm sàn và rơi vào trạng thái không có bên mua.

Xét theo ngành, nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất. Ngoài hai đại diện "họ" Vingroup, một số mã vốn hóa nhỏ như DIG và CII cũng mất hết biên độ. Các cổ phiếu vốn hóa vừa như NVL, HDG, NLG, KDH điều chỉnh ít hơn, giảm 3-5% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã vốn hóa lớn như HDB, VPB, TCB, MBB đồng loạt đảo chiều từ tăng thành giảm 3-5%. Các mã đầu ngành này như VCB, BID và CTG cũng mất 1-2%. STB là trường hợp hiếm hoi lội ngược dòng thị trường, nhích thêm 0,2% lên 54.600 đồng.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Trong khi một số mã trụ như SSI, HCM, VND đóng cửa dưới tham chiếu thì ORS, BSI và VIX vẫn giữ sắc xanh. ORS thậm chí có thời điểm chạm trần 15.500 đồng cùng thanh khoản tăng vọt so với cuối tuần trước.

Thép là một trong số ít ngành vận động ngược xu hướng thị trường. Trừ HPG giảm nhẹ, các mã còn lại của nhóm này như HSG, NKG, TLH, VCA đều chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 1-4%.

Chỉ số giảm mạnh nhưng tín hiệu tích cực là thanh khoản cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 30.700 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 16.000 tỷ đồng.

SSI đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 2.500 tỷ đồng. Xếp sau là 5 cổ phiếu khác cùng đạt thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng, gồm VIX, SHB, GEX, FPT và MBB.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả hàng. Nhóm này bán hơn 4.300 tỷ đồng, trong khi mua vào khoảng 3.200 tỷ đồng. MBB chịu áp lực rút ròng mạnh nhất từ khối ngoại với hơn 18 triệu cổ phiếu, sau đó đến SSI, SHB và PDR.

Theo nhận định của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB, hiện tại, xu hướng chủ đạo của thị trường là đi ngang. Nhóm này lưu ý nhà đầu tư quan sát trạng thái lệch pha giữa VN-Index và nhiều cổ phiếu, tức chỉ số có thời điểm hồi phục mạnh nhưng phần đông cổ phiếu không tăng.

Với quan điểm thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng xu hướng ngắn hạn đang duy trì ở mức giảm. Chỉ báo tâm lý đi ngang thể hiện phần đông người tham gia thị trường vẫn thận trọng với diễn biến hiện tại. Nhà đầu tư được khuyến nghị không mua đuổi trong các phiên tăng. Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục chỉ nên dao động 20-40%.

Phương Đông