VN-Index giảm gần 11% một tháng

VN-Index tăng nhẹ trong phiên cuối tháng, nhưng các đợt điều chỉnh đan xen bởi thông tin chiến sự Trung Đông khiến cả tháng mất hơn 200 điểm, tương đương 11%.

VN-Index tăng gần 12 điểm, lên 1.674 điểm trong phiên cuối tháng nhờ dòng tiền tìm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, so với vùng giá đầu tháng, chỉ số giảm đến 206 điểm. Diễn biến này khiến thị trường đứt mạch tăng 4 tháng liên tiếp, đồng thời xóa sạch thành quả tích lũy từ đầu năm.

Với mức giảm gần 11%, VN-Index nằm trong nhóm 10 chỉ số chứng khoán biến động tiêu cực nhất toàn cầu tháng này. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM xếp sau thị trường Dubai, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Hy Lạp.

Sau nhiều tháng duy trì xu hướng tích cực, chứng khoán Việt Nam trải qua nhịp điều chỉnh mạnh trong những ngày đầu tháng 3, thời điểm chiến sự Trung Đông nổ ra. Chỉ số ghi nhận phiên giảm 115 điểm, mức cao kỷ lục tính theo giá trị tuyệt đối. Nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng liên tiếp bị xuyên thủng, trong đó có mốc 1.600 điểm, bởi áp lực "call margin" và bán giải chấp.

Riêng với VN30, chỉ số có phiên giảm đến 6,5% (trong khi biên độ tối đa là 7%), sau đó tiếp tục trượt dài và có thời điểm xuống mức thấp nhất nửa năm.

VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi "thổi bay" hơn 48 điểm của VN-Index. Hai doanh nghiệp đầu ngành dầu khí là GAS và PLX cũng nằm trong nhóm ghì chỉ số xuống mạnh nhất. Các đại diện còn lại chủ yếu thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Tuy nhiên, theo nhiều công ty chứng khoán, dữ liệu lịch sử cho thấy các nhịp điều chỉnh mạnh thường đi kèm xác suất phục hồi tương đối cao, củng cố quan điểm "phần thưởng dành cho sự kiên nhẫn", đặc biệt trong bối cảnh tháng 3 thường mang yếu tố mùa vụ thuận lợi. Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SSI cho rằng thị trường có thể được hỗ trợ bởi mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh, triển vọng kết quả kinh doanh quý đầu năm cải thiện và nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm nay 20-30%.

Nhà đầu tư theo dõi bảng giá điện tử tại một công ty ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trong tháng 3, thanh khoản thị trường bình quân gần 29.000 tỷ đồng. Một số phiên có áp lực bán đột biến nên giá trị sang tay vọt lên trên 48.000 tỷ đồng. Riêng phiên cuối tháng, khớp lệnh chỉ còn 24.000 tỷ đồng bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước khi thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng.

Ngoài điểm số lao dốc, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm nhấn của thị trường chứng khoán tháng này. Khối ngoại có mạch xả hàng 14 phiên liên tiếp, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm đến nay lên trên 31.000 tỷ đồng. BSR, VCB, MBB, MSN và HDB lần lượt chia nhau các vị trí đứng đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại.

Dự báo ngắn hạn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ tích lũy hoặc đi ngang quanh vùng giá 1.650 điểm để chờ thông tin về dữ liệu vĩ mô quý I và đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell. Trong trường hợp chỉ số kiểm định lại vùng giá này, đó cũng là tín hiệu tích cực để xác lập đáy ngắn hạn, trước khi tiến lên 1.700 điểm.

Theo MBS, thị trường đã phục hồi nhưng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, giải ngân hoặc lướt sóng với tỷ trọng thấp và không mua đuổi trong các phiên tăng.

