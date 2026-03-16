VN-Index giảm ba phiên liên tiếp

VN-Index đảo chiều từ tăng thành giảm bởi áp lực xả hàng cổ phiếu dầu khí, qua đó nối dài mạch điều chỉnh ba phiên liên tiếp và đóng cửa dưới 1.700 điểm.

Sau hai nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sáng nay phát tín hiệu hồi phục, có lúc tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở nhóm dầu khí tái diễn khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều và duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian còn lại.

VN-Index đóng cửa phiên đầu tuần tại 1.693 điểm, sụt thêm 3 điểm so với tham chiếu. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến hiện tại cho thấy rủi ro ngắn hạn giảm nhưng nhà đầu tư chưa nên giải ngân trở lại. Thị trường được dự đoán đi ngang vùng giá hiện tại trong những phiên tới và có thể lùi về 1.650 điểm theo kịch bản tiêu cực.

Dầu khí là tác nhân chính khiến VN-Index nối dài mạch giảm ba phiên liên tiếp. Trước đó, nhiều nhóm phân tích đã khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng và hạn chế mua mới cổ phiếu dầu khí khi thị giá tăng nhanh theo đà đi lên của dầu thô thế giới.

Toàn bộ cổ phiếu dầu khí niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM hôm nay đóng cửa dưới tham chiếu. BSR và PVD dẫn đầu biên độ giảm khi cùng chạm sàn, chốt phiên trong tình trạng không có bên mua, còn khối lượng dư bán lần lượt khoảng 7 triệu và 1 triệu cổ phiếu. Hai mã vốn hóa đầu ngành gồm GAS và PLX cũng điều chỉnh hơn 3,5%. Trên sàn Hà Nội, cổ phiếu của PVOil ghi nhận mức điều chỉnh hơn 10%, xuống 17.800 đồng.

Phân bón, nhóm ngành liên quan đến dầu khí, cũng chịu áp lực xả hàng quyết liệt. DCM, DPM và BFC cùng giảm hết biên độ và "trắng bên mua". DGC của Hóa chất Đức Giang cũng mất hơn 4,5% sau nhịp tăng mạnh tuần trước.

Ngược dòng thị trường, phần lớn cổ phiếu bất động sản đóng cửa trong sắc xanh. NVL tiếp tục tăng trần lên 13.500 đồng, còn NLG cũng tích lũy trên 6%. Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup như VIC, VHM và VRE đều tăng điểm, dao động 0,1-2,6%. Tương tự, nhóm xây dựng đồng loạt tăng mạnh, trong đó CTD dẫn sóng với mức tăng hơn 3%.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ hơn. SHB, STB, LPB và TCB là trụ đỡ cho thị trường khi tích lũy 0,7-1,7% so với tham chiếu. Ngược lại, các mã trụ như VCB, VPB, BID nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến VN-Index do chịu áp lực điều chỉnh.

Trong bối cảnh VN-Index nghiêng về xu hướng giảm ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Điều này thể hiện qua thanh khoản sàn TP HCM chưa đến 23.000 tỷ đồng, giảm sâu so với mức hơn 27.000 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước. SHB là cổ phiếu duy nhất đạt thanh khoản nghìn tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng phát tín hiệu tiêu cực khi nối dài nhịp bán ròng 3 phiên liên tiếp. Nhóm này xả hàng hơn 3.640 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 2.300 tỷ đồng, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank cho rằng, với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư đang có tỷ lệ tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu lại danh mục, bán những mã có xu hướng yếu hơn VN-Index và chỉ nắm giữ những nhóm hút tiền như ngân hàng, bán lẻ, hóa chất.

Phương Đông