VN-Index giảm 5 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN30 mất 45 điểm, kéo theo VN-Index giảm 27 điểm và nối dài chuỗi đi xuống 5 phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, phần đông nhóm phân tích kỳ vọng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh kéo dài trong tuần trước. Tuy nhiên, sắc xanh chỉ đến trong ít phút đầu phiên. Áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn lan ra diện rộng khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều xuống dưới tham chiếu.

VN-Index có thời điểm giảm gần 40 điểm, trong khi VN30 mất xấp xỉ 50 điểm. Lực cầu giá thấp xuất hiện những phút cuối giúp chỉ số thu hẹp biên độ giảm còn 27 điểm, đóng cửa tại 1.843 điểm. Phiên giảm thứ năm liên tiếp khiến VN-Index mất tổng cộng 53 điểm và xuyên thủng nhiều mốc tâm lý quan trọng.

Sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ với 264 mã giảm, gấp hơn 3 lần số lượng cổ phiếu tăng. Rổ vốn hóa lớn cũng phân hóa mạnh với 24 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó DGC mất hết biên độ và đóng cửa trong tình trạng không có bên mua.

Các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup tác động tiêu cực đến chỉ số chung. VIC mất 3,3%, xuống dưới 160.000 đồng, khiến chỉ số mất gần 10 điểm. VHM và VRE lần lượt giảm 2,9% và 4,3%.

Xét theo ngành, bất động sản chịu áp lực xả hàng mạnh nhất. Trừ QCG ngược dòng thị trường với mức tăng xấp xỉ 2%, các cổ phiếu khác đều chốt phiên dưới tham chiếu. NVL dẫn đầu biên độ giảm với 5,2%, xuống 11.850 đồng. DXS, SCR, KDH và DXG lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo khi giảm 4-5%.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. VCI là cổ phiếu duy nhất tăng điểm, còn lại chìm trong sắc đỏ hoặc giữ tham chiếu. VIX biến động mạnh nhất khi có lúc chạm giá sàn 22.600 đồng, sau đó thu hẹp biên độ giảm còn 6,4%. VND, ORS, VPX và HCM xếp sau với mức giảm trên 3%.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung vào KLB, HDB và EIB khi mức điều chỉnh đều hơn 4%. SHB, MBB, VPB, TCB lần lượt đứng sau khi mất 2-3%. BID và VCB trở thành trụ đỡ quan trọng cho thị trường khi tích lũy 3,3% và 1,5%, đóng góp cho VN-Index gần 5 điểm.

Dầu khí là nhóm hiếm hoi vận động ngược xu hướng thị trường. GAS chạm trần 107.800 đồng và đóng cửa không có bên bán. PLX, PVT, BSR đều tăng 1-4%.

Chỉ số lao dốc nhưng thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước, lên trên 32.000 tỷ đồng. Rổ VN30 đóng góp gần 17.000 tỷ đồng trong số đó. VIX dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với 1.460 tỷ đồng, sau đó đến SHB, FPT, STB và VPB.

Tín hiệu khởi sắc nhất phiên đầu tuần là khối ngoại quay lại mua ròng sau nhịp xả hàng 4 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra chỉ khoảng 3.900 tỷ đồng.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index đã đánh mất MA10 và nhiều khả năng sẽ cân bằng tại vùng hỗ trợ MA20 quanh 1.840 điểm. Dù thị trường chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng trung hạn vẫn tích cực và có tiềm năng hướng lên mốc 2.000 điểm.

"Các nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật và có thể xem là cơ hội tích lũy khi các vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững", chuyên gia của TPS nhận định.

Phương Đông