VN-Index giảm 5 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài bắt đáy một số mã vốn hóa lớn, nhưng áp lực bán mạnh ở nhóm Vingroup khiến VN-Index chưa thể ngắt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, nhiều công ty chứng khoán dự đoán chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ hồi phục nhẹ sau nhịp điều chỉnh mạnh. Thực tế, chỉ số có lúc tăng gần 10 điểm so với tham chiếu nhưng diễn biến này chỉ kéo dài trong nửa cuối phiên sáng.

Từ buổi chiều, áp lực bán trở lại ở các mã vốn hóa vừa và nhỏ khiến VN-Index đảo chiều sang sắc đỏ, có lúc mất 11 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.646 điểm, giảm chưa đến 1 điểm so với tham chiếu.

Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) ngược dòng VN-Index khi tăng gần 3 điểm, lên sát 1.870 điểm. Nhóm này có 15 mã tăng, trong đó nhiều mã đầu ngành sữa, ngân hàng, dầu khí, hóa chất... hồi phục mạnh sau đợt điều chỉnh sâu.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, 3 cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup gồm VPL, VHM và VIC dẫn đầu danh sách tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Trong đó, VPL giảm hết biên độ xuống 78.800 đồng, còn VIC nối dài chuỗi lao dốc 4 phiên liên tiếp về dưới 143.000 đồng.

Xét theo ngành, bất động sản có trạng thái giao dịch kém tích cực nhất. Bên cạnh nhóm Vingroup, các mã đầu ngành như KDH, NLG, NVL đều chốt phiên trong sắc đỏ. QCG và VRE là những điểm sáng hiếm hoi khi lần lượt tăng 6,8% và 5,3%, giúp chỉ số tránh phiên điều chỉnh sâu hơn.

Nhóm ngân hàng có sự giằng co mạnh. VPB, STB, CTG và ACB đóng cửa trong sắc xanh với biên độ dao động 0,2-3,6%. Một số mã vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB, TPB giữ tham chiếu. Ngược lại, LPB và EIB đồng loạt giảm mạnh trên 2,7%.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Trong khi TCX, VCI, HCM, SSI và VND tăng 1-6% thì VPX (cổ phiếu của VPBankS mới lên sàn tuần trước) giảm 4% còn 29.100 đồng.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 18.700 tỷ đồng, giảm khoảng 6.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Rổ vốn hóa lớn đóng góp phân nửa trong số này. Sàn TP HCM hôm nay không có mã nào đạt thanh khoản nghìn tỷ. SHB và VIX chia nhau hai vị trí đứng đầu về giá trị khớp lệnh, đều đạt khoảng 775 tỷ đồng.

Tín hiệu khởi sắc nhất trong phiên đầu tuần là khối ngoại cắt chuỗi bán ròng 7 phiên liên tiếp. Nhóm này vừa giải ngân gần 3.300 tỷ đồng, trong khi bán ra chưa đến 2.600 tỷ đồng. Dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tìm đến các mã đầu ngành như thép (HPG), chứng khoán (VIX), ngân hàng (VPB) và năng lượng (BSR).

Theo nhiều công ty chứng khoán, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường chưa phù hợp để nhà đầu tư bắt đáy. Cơ hội chỉ thực sự xuất hiện khi nhà đầu tư nhìn thấy sự đồng thuận của dòng tiền vào nâng đỡ chỉ số. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, quan sát những mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược.

Phương Đông