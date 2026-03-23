VN-Index giảm 34 điểm sáng đầu tuần

Áp lực bán mạnh sáng nay khiến sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ, có lúc mất hơn 50 điểm, sau đó thu hẹp biên độ còn 34 điểm.

Thị trường chứng khoán sáng đầu tuần đối mặt áp lực xả hàng trên diện rộng, khiến hơn 300 mã giao dịch dưới tham chiếu. Chỉ số có thời điểm mất 53 điểm và thủng mốc 1.600 điểm, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây. Lực cầu ở vùng giá thấp xuất hiện ngay sau đó giúp thị trường dần cân bằng và lấy lại ngưỡng tâm lý quan trọng. VN-Index chốt phiên sáng tại 1.613 điểm, mất 34 điểm so với tham chiếu.

VN-Index đang trải qua nhịp điều chỉnh 3 phiên liên tiếp với mức giảm tổng cộng gần 100 điểm. Hầu hết công ty chứng khoán nhận định xu hướng ngắn hạn của thị trường duy trì ở mức giảm. Tuy nhiên, thị trường có thể sớm xuất hiện một nhịp nảy lên.

Theo thống kê của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB, trong 10 năm qua, mỗi khi chỉ số xuống mốc MA200 (đường trung bình động 200 ngày) thì chỉ số đều xuất hiện một nhịp hồi phục tốt, ngoại trừ tháng 4/2022. Nhóm này khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi ngưỡng hỗ trợ MA200 để ra quyết định giao dịch phù hợp, đồng thời nhấn mạnh việc bắt đáy nên ưu tiên cân bằng tài khoản, tránh dùng đòn bẩy cao khi xu hướng giảm điểm vẫn chi phối.

Đồ thị VN-Index và VN30 sáng 23/3. Ảnh chụp màn hình bảng giá VNDirect

Sáng đầu tuần, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành. Chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất khi toàn bộ cổ phiếu giảm điểm. Một số mã trụ như SSI, VPX, VCK, VIX và VND đều mất trên 4% so với tham chiếu.

Dòng tiền cũng rút khỏi nhóm ngân hàng. Hầu hết cổ phiếu đầu ngành này như VCB, BID, CTG, VPB, HDB giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến hơn 2%.

Dầu khí là nhóm hiếm hoi có sắc xanh. BSR và GAS lần lượt tăng 1,4% và 1% sau nhịp điều chỉnh liên tục cuối tuần trước. Trong khi đó, một số cổ phiếu thành phần như OIL, POW, PLX hay PVD vẫn kéo dài sắc đỏ.

Thanh khoản thị trường sáng nay đạt 13.500 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn phân nửa. Dòng tiền tập trung vào các mã đang có nhịp điều chỉnh mạnh như SSI, SHB, MWG, MBB, VCB và HDB.

Trong báo cáo chiến lược thị trường hàng tuần, nhóm chuyên gia của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho rằng thanh khoản suy giảm cũng thể hiện áp lực bán đang yếu dần. Dòng tiền được kỳ vọng hướng đến những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, dựa trên kế hoạch kinh doanh được trình bày tại mùa họp cổ đông thường niên sắp tới.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Tổng giá trị rút ròng trong nhịp này đạt hơn 8.300 tỷ đồng. Riêng sáng đầu tuần, khối ngoại tập trung bán cổ phiếu HDB, NVL, MWG và KBC.

Phương Đông