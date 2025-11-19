VN-Index đứt chuỗi tăng liên tiếp

Nhà đầu tư bán mạnh sau nhịp hồi phục ba phiên liên tiếp khiến VN-Index mất gần 11 điểm, thủng mốc 1.650 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM mở cửa phiên giao dịch hôm nay trong sắc xanh và sớm vượt 1.660 điểm. Một số công ty chứng khoán cho rằng với diễn biến này, thị trường có thể sớm kết thúc trạng thái tích lũy để bước vào sóng tăng mới.

Tuy nhiên, trạng thái hứng khởi không kéo dài lâu. Bên cầm cổ phiếu tranh thủ bán ra giữa nhịp hồi phục khiến chỉ số đảo chiều từ giữa phiên sáng. Sắc đỏ duy trì xuyên suốt với biên độ giảm ngày càng rộng, có lúc mất hơn 16 điểm. VN-Index chốt phiên tại 1.649 điểm, còn VN30 lỡ cơ hội lấy lại vùng giá 1.900 điểm.

Sàn TP HCM lệch về bên bán với hơn 220 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gần gấp ba lần số lượng cổ phiếu tăng. Rổ vốn hóa lớn tương tự khi có 23 mã giảm, trong khi chỉ 5 mã tăng.

Phân theo ngành, chứng khoán đối mặt áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến trên 2%. VIX và VND chia nhau vị trí dẫn đầu về biên độ điều chỉnh khi cùng mất khoảng 3,7%, lần lượt đóng cửa tại 25.000 đồng và 19.400 đồng.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm bất động sản. NLG giảm sâu nhất với 3,2%, tiếp đến là các mã vốn hóa nhỏ như LDG, DXG, HDG, NBB. Nhóm này chỉ ghi nhận số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường, đóng cửa trong sắc xanh như VIC, DIG và DXS. Dù vậy, biên độ tích lũy của những mã này đều không quá 1%.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung nhiều vào TPB và VPB, khiến cả hai mất hơn 2% so với tham chiếu. HDB là điểm sáng trong nhóm này, đồng thời là trụ đỡ của thị trường khi tăng 2,8% lên 31.300 đồng. Diễn biến này đến sau thông tin Sovico đăng ký bán hơn 65,6 triệu cổ phiếu HDB để giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,69% xuống dưới 10% theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Hôm nay, sàn TP HCM có hơn 850 triệu cổ phiếu sang tay thành công, cao nhất trong hai tuần qua. Áp lực bán ra đẩy giá trị giao dịch lên trên 24.300 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua. HPG dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với 1.570 tỷ đồng, bỏ xa cổ phiếu đứng sau là VIX.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi xả hàng 11 phiên liên tiếp. Giá trị rút ròng hôm nay lên đến 650 tỷ đồng, gấp 12 lần so với hôm qua. VND trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại với khối lượng hơn 7,2 triệu cổ phiếu. DXG, MBB và VPB lần lượt đứng sau trong danh sách những mã bị khối ngoại bán mạnh nhất.

Trong bản tin thị trường công bố ngày 18/11, bà Đặng Nguyệt Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu của Dragon Capital, cho rằng đà bán ròng của khối ngoại là yếu tố cần theo dõi dù dòng tiền trong nước thời gian qua vẫn hấp thụ được áp lực xả hàng.

"Dòng vốn toàn cầu vào các thị trường mới nổi nhìn chung vẫn thận trọng, khi mức hiệu suất tương đối hấp dẫn tại các thị trường phát triển và bối cảnh bất ổn địa chính trị làm suy giảm sức hút của nhóm thị trường này. Đồng thời, áp lực lên đồng Việt Nam gia tăng bởi các yếu tố mùa vụ, liên quan đến việc chuyển lợi nhuận FDI về nước", chuyên gia của Dragon Capital nhận định.

Phương Đông