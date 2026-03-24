VN-Index dứt chuỗi giảm hơn 120 điểm

Dòng tiền giải ngân ở vùng giá thấp xuất hiện giúp VN-Index tăng gần 24 điểm, cắt đứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp để lấy lại mốc 1.600 điểm.

Sau khi thị trường trải qua 3 phiên giảm mạnh liên tiếp khiến VN-Index mất tổng cộng 122 điểm, nhiều nhóm phân tích nghiêng về kịch bản chỉ số sớm có nhịp hồi phục kỹ thuật nhờ dòng tiền "bắt đáy".

Thực tế, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM khởi sắc ngay từ lúc mở cửa phiên hôm nay. Chỉ số có thời điểm tăng gần 40 điểm, lên 1.630 điểm, nhờ dòng tiền giải ngân mạnh vào các mã vốn hóa lớn. Lực cầu suy yếu trong những phút cuối khiến biên độ tăng thu hẹp còn khoảng 24 điểm, đóng cửa sát mốc 1.615 điểm.

Theo nhóm phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.560-1.631 điểm trong những phiên tới để kiểm định lại đường MA200 (đường trung bình động 200 ngày gần nhất). Dù hôm nay hồi phục mạnh, xu hướng ngắn hạn trong một tháng tới vẫn duy trì ở mức giảm. Nhóm này khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp.

Sàn TP HCM hôm nay được bao trùm bởi sắc xanh với hơn 270 mã tăng, gấp khoảng 5 lần số lượng mã giảm. Chênh lệch trong rổ VN30 còn lớn hơn khi có 25 mã tăng, còn bên giảm chỉ 3 mã.

Nhóm ngân hàng đóng góp tích cực nhất vào nhịp hồi phục của VN-Index. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này tăng điểm, trừ 3 mã HDB, SSB và NAB giữ nguyên tham chiếu. VPB có trạng thái hứng khởi nhất với mức tăng 5,2%, lên 25.250 đồng và dẫn đầu danh sách những mã tác động nhiều nhất đến chỉ số. TPB, EIB, TCB, CTG... lần lượt xếp sau về biên độ dao động giá.

Tín hiệu hồi phục cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán. Phần đông cổ phiếu của nhóm này tích lũy trên 2%, cá biệt như ORS và VND tăng hơn 5% so với tham chiếu.

Nhóm hàng không cũng đi lên, trong đó cổ phiếu của Vietnam Airlines tăng hết biên độ lên 20.650 đồng. Nhóm thép vận động tích cực với HPG tăng 2%, còn HSG bật hơn 3%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (VIC) kìm đà hồi phục của thị trường. Mã này giảm 1,3%, khiến VN-Index mất gần 3 điểm.

Dòng tiền "bắt đáy" xuất hiện nhưng tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Điều này thể hiện qua thanh khoản sàn TP HCM giảm gần 9.000 tỷ đồng so với phiên trước, chỉ đạt khoảng 20.500 tỷ đồng. Thị trường không có mã nào đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ, trong khi phiên hôm qua có đến 4 đại diện. VPB hôm nay đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 750 tỷ đồng, sau đó đến SSI và HPG.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đóng vai trò lực đẩy cho VN-Index, khối ngoại tiếp tục diễn biến tiêu cực. Nhóm này nối dài chuỗi bán ròng 9 phiên liên tiếp. Giá trị rút ròng hôm nay đạt gần 600 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất vào HPG và HDB.

Phương Đông