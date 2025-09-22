VN-Index được dự đoán tiếp tục đi ngang

Nhiều nhóm phân tích nhận định chứng khoán đang trong giai đoạn tạo nền cho nhịp tăng mới nên VN-Index tuần này có thể đi ngang trong vùng 1.630-1.690 điểm.

Tuần qua, VN-Index không thể lấy lại mốc 1.700 điểm và chuyển sang trạng thái đi ngang với chuỗi giảm nhẹ 4 phiên liên tiếp. Chỉ số mất tổng cộng 9 điểm, đóng cửa dưới 1.660 điểm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tìm được sự đồng thuận để tạo cú huých mới cho thị trường. Vai trò giữ nhịp hiện tại chủ yếu từ cổ phiếu Vingroup (VIC) với mức tăng hơn 11%. Giá trị giao dịch toàn thị trường nhiều phiên chưa đến 30.000 tỷ đồng, giảm sâu so với mức bình quân gần 50.000 tỷ đồng cách đây một tháng. Trong khi đó, khối ngoại tăng áp lực xả hàng, thể hiện qua giá trị bán ròng phiên gần nhất trên 2.800 tỷ đồng.

"Áp lực bán tuần qua tập trung vào cổ phiếu ngân hàng - nhóm ngành trụ cột - khiến thị trường chịu sức ép lớn. Mức giảm từng phiên không quá mạnh nhưng thanh khoản lao dốc cho thấy tâm lý thận trọng và sự dè dặt của nhà đầu tư", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB nhận định.

Theo phần đông công ty chứng khoán, thị trường đang trong xu hướng tích lũy tất yếu sau nhịp tăng kéo dài và phá vỡ hàng loạt kỷ lục. 5 tháng qua, chỉ số tăng 37% và chưa có nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ khi giảm sốc vì thông tin thuế quan vào đầu tháng 4. Nhiều nhà đầu tư đã chốt lời vẫn chưa sẵn sàng quay lại khi thị trường thiếu vắng thông tin mới liên quan đến nâng hạng và kết quả kinh doanh quý III. Do đó, diễn biến giằng co, đảo chiều liên tục và chốt phiên sát tham chiếu có thể kéo dài sang tuần này.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đang trong giai đoạn tìm kiếm động lực và cân bằng lại cung cầu, nên khả năng sẽ đi ngang trong biên độ 30 điểm với hiện tại.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự đoán VN-Index hồi phục trong phiên đầu tuần, nhưng sẽ giữ trạng thái sideways (đi ngang) những phiên sau đó nếu không vượt ngưỡng kháng cự gần nhất là 1.686 điểm. Dựa trên phân tích kỹ thuật, Công ty Chứng khoán ASEAN đưa ra dự báo tương tự với vùng kháng cự dao động 1.670-1.680 điểm, tức cao hơn hiện tại 10-20 điểm.

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện tử tại một sàn giao dịch chứng khoán trên đường Pasteur (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Với góc nhìn thận trọng hơn, một số công ty chứng khoán không loại trừ kịch bản chỉ số điều chỉnh mạnh bởi tổng hòa nhiều yếu tố. Theo SSI, một nhịp điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 9 bởi áp lực tỷ giá gia tăng, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III kém sôi động và nhu cầu chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh.

ACBS nhấn mạnh, áp lực bán kéo dài, VN-Index có thể giảm về 1.600 điểm. Đây là ngưỡng tâm lý quan trọng để xác lập xu hướng ngắn hạn. Nếu lực cầu "bắt đáy" xuất hiện mạnh và ổn định tại vùng giá này, thị trường có thể tái lập xu hướng tăng.

Tuy nhiên, dự đoán về diễn biến trung hạn (2-6 tháng), hầu hết nhóm phân tích đánh giá xu hướng chính vẫn là tăng điểm. Trạng thái giằng co và mức thanh khoản thấp hiện tại mang tính chất tích lũy, tạo nền cho nhịp tăng mới. Để bước vào sóng tăng mới, theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, điều kiện tiên quyết là chỉ số không để thủng mốc 1.600 điểm trong những phiên tới.

Trong giai đoạn này, nhiều công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ những mã đang đi ngang và không xuất hiện áp lực bán mạnh. Đối với nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn, việc giải ngân mới cũng được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi trong những phiên tăng mạnh.

"Nhà đầu tư có thể nắm tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chưa nên tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Nếu thanh khoản tiếp tục giảm, nên chờ mua ở nhịp điều chỉnh thấp hơn", chuyên gia của Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Phương Đông