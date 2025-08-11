VN-Index được dự báo sớm vượt 1.600 điểm

Nhiều công ty chứng khoán dự báo VN-Index vượt 1.600 điểm trong tuần này, tức tăng 15 điểm so với hiện tại, nhờ dòng tiền khỏe và tâm lý nhà đầu tư tích cực.

Tuần qua, thị trường chứng khoán tăng liên tiếp 5 phiên bất chấp áp lực chốt lời liên tục xuất hiện. VN-Index tích lũy gần 90 điểm, xác lập đỉnh mới sát 1.585 điểm theo giá đóng cửa. Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường đưa thanh khoản bình quân mỗi phiên trên sàn TP HCM lên gần 50.600 tỷ đồng, trong đó cá biệt một phiên lập kỷ lục đến 78.122 tỷ đồng.

Theo nhận định của phần đông công ty chứng khoán, nhà đầu tư còn lượng lớn tiền mặt chờ giải ngân nên đà tăng của thanh khoản và chỉ số có thể kéo dài trong thời gian tới.

"Chúng tôi cho rằng thị trường có thể duy trì đà tăng trong phiên hôm nay và VN-Index hướng về vùng kháng cự 1.600-1.650 điểm. VN-Index vẫn có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh và kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.565 điểm, nhưng vì thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc", chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự đoán.

Theo nhóm phân tích này, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi lên nên cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn ở mức cao. Họ khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong các khoản đầu tư ngắn hạn (dưới 1 tháng).

Đồng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo VN-Index sẽ chạm vùng giá 1.614-1.645 trong phiên đầu tuần, tức tăng khoảng 30-45 điểm so với tham chiếu.

Trong báo cáo cập nhật thị trường gần nhất, Công ty Chứng khoán ACB cũng nghiêng về kịch bản VN-Index tăng tiếp. Nhóm này cho rằng thanh khoản duy trì ở mức cao phản ánh lực cầu tích cực và bền vững của thị trường. Bên cạnh dòng tiền lan tỏa qua nhiều nhóm cổ phiếu, tâm lý tích cực của nhà đầu tư được đánh giá là động lực quan trọng giúp chỉ số tiến vào ngưỡng kháng cự quan trọng.

Tuy nhiên, các nhóm phân tích đều lưu ý đà tăng đang dần chậm lại khi mức tích lũy trong 2 phiên gần nhất chỉ đạt lần lượt 0,5% và 0,2%. Do đó, 1.600 điểm có thể là vùng giá tiềm năng để kích hoạt đợt chốt lời trong ngắn hạn. Nếu dòng tiền không rời bỏ thị trường, đây có thể xem là các nhịp điều chỉnh lành mạnh trong "sóng" tăng trung và dài hạn. Trong giai đoạn tăng mạnh vừa qua, khi bước vào các mốc tâm lý quan trọng, chỉ số cũng thường điều chỉnh mạnh 1-2 phiên và đón dòng tiền mới trước khi tiếp tục đi lên.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường bắt đầu phân hóa rõ nét vì hiện tượng "căng" hạn mức cho vay ký quỹ. Các cổ phiếu tăng mạnh gần đây bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, vì thế không hấp dẫn thêm dòng tiền mới, dẫn đến đà tăng giá yếu hơn. Ngược lại, những mã chưa tăng nhiều và có kết quả kinh doanh tích cực sẽ thu hút dòng tiền.

Nhiều nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, thay vào đó chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đang xuất hiện lực bán mạnh ở vùng giá cao. Nhà đầu tư có thể luân chuyển tiền sang những cổ phiếu đang bước vào xu hướng tăng sau giai đoạn tích lũy dài hoặc các mã đã thiết lập nền giá mới sau nhịp điều chỉnh.

"Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục, có thể chốt lãi một phần nếu VN-Index tiệm cận hoặc vượt 1.600-1.620 điểm mà dòng tiền không cải thiện thêm. Đối với vị thế mua mới, nên canh nhịp điều chỉnh trong ngày để giao dịch T+ với các mã vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán", chuyên gia của VPBankS gợi ý.

Phương Đông