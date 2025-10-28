VN-Index đảo chiều tăng vọt

VN-Index đảo chiều từ giảm hơn 30 điểm thành tăng 28 điểm trong khoảng một tiếng trước giờ đóng cửa nhờ dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

VN-Index hôm nay mở cửa trong sắc đỏ bởi sự thận trọng bao trùm thị trường sau phiên giảm mạnh hôm qua. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM vận động dưới tham chiếu suốt buổi sáng và tiếp tục điều chỉnh sau giờ nghỉ trưa. Chỉ số có lúc mất hơn 30 điểm, xuống sát 1.620 điểm, vùng giá thấp nhất một tháng qua.

Tuy nhiên, khoảng một tiếng trước giờ đóng cửa, thị trường đột ngột đảo chiều nhờ lực mua mạnh tại các cổ phiếu đầu ngành. VN-Index chốt phiên trên 1.680 điểm, tăng gần 28 điểm so với tham chiếu. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) tăng đến 49 điểm, lên gần 1.950 điểm.

Sàn TP HCM hôm nay có gần 220 cổ phiếu tăng, trong đó có 28 mã vốn hóa lớn. Theo thống kê của VNDirect, VIC đóng góp hơn 5 điểm cho chỉ số chung khi đảo chiều từ giảm sàn thành tăng gần 3%, lên 220.100 đồng vào cuối phiên. Hai cổ phiếu "họ" Vingroup là VHM và VRE diễn biến tương tự khi từ giá sàn đổi chiều thành tăng 0,5% và 1,9%.

Phân theo ngành, nhóm ngân hàng ghi nhận trạng thái hồi phục tốt nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này chốt phiên trong sắc xanh. VPB và VIB cùng chia nhau vị trí dẫn đầu với mức tăng 4,1%, lần lượt đóng cửa tại 29.450 đồng và 19.200 đồng. STB, HDB, TCB và TPB xếp sau với mức tích lũy dao động 2-4%.

Nhóm chứng khoán cũng được bao trùm bởi sắc xanh. ORS của Công ty Chứng khoán Tiên Phong đảo chiều từ gần giá sàn lên 15.800 đồng, tăng 5%. Các mã trụ của nhóm này như SSI, VCI, VND, VIX đều tăng trên 2% so với tham chiếu.

Nhóm thép nối dài mạch hưng phấn hai phiên liên tiếp. HPG hôm nay có thêm 2,1%, lên 26.800 đồng và nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chung. Một số mã vốn hóa vừa và nhỏ của nhóm này như HSG, NKG, TLH, VCA cũng tăng 1-5%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản có sự phân hóa mạnh. SCR và PDR đứng đầu về biên độ tăng, lần lượt đạt 4,7% và 4,3%. Ở chiều ngược lại, NVL giảm gần 3% xuống 13.400 đồng sau doanh nghiệp này công bố khoản lỗ sau thuế hơn 1.153 tỷ đồng trong quý III.

Thanh khoản thị trường hôm nay xấp xỉ 29.600 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. FPT có giá trị khớp lệnh cao nhất, đạt gần 2.120 tỷ đồng. VHM, SSI, MBB và GEX lần lượt xếp sau với thanh khoản trên mức nghìn tỷ.

Ngoài điểm số, thị trường còn ghi nhận tín hiệu tích cực khác từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, khối ngoại giải ngân hơn 4.900 tỷ đồng trong khi bán ra chưa đến 3.400 tỷ đồng. Trạng thái mua ròng hôm nay cắt chuỗi xả hàng 4 phiên trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài rót tiền nhiều nhất vào cổ phiếu FPT, thể hiện qua khối lượng mua ròng hơn 12,5 triệu cổ phiếu. VRE, VPB và CII lần lượt xếp sau với khoảng 4-7 triệu cổ phiếu mỗi mã.

