VMO Holdings thành lập chi nhánh tại Mỹ

VMO Holdings vừa thành lập chi nhánh VMO US, trụ sở tại Santa Clara thuộc thung lũng Silicon.

VMO Holdings (VMO) là công ty công nghệ thông tin thành lập năm 2012 với hơn 800 nhân viên và hơn 450 dự án, cùng nhiều khách hàng lớn trên toàn cầu. Năm 2020, VMO đạt mức tăng trưởng 125%. Với kinh nghiệm và lợi thế gần 10 năm trong lĩnh vực IT, VMO Holdings hợp tác thành công với nhiều khách hàng lớn thuộc Top Fortune 500 trên thế giới.

Phát huy thế mạnh, công ty đã thành lập chi nhánh VMO US tại Mỹ. Đây được coi là một phần quan trọng trong chiến lược giúp thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ mà doanh nghiệp đang triển khai cho các đối tác trên toàn cầu.

Thị trường công nghệ thông tin Mỹ vốn được coi là khó tính hàng đầu thế giới. Với lợi thế về địa lý và sự am hiểu công nghệ, VMO US sẽ tập trung mở rộng mạng lưới khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn và phát triển các sản phẩm phần mềm dựa trên nền tảng như: IoT, AI/ML hay Blockchain... Bên cạnh đó, cùng với những chiến lược phù hợp, nhi nhánh mới sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên một chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin khép kín cho khách hàng Mỹ và thị trường nói tiếng Anh.

Ông Hoàng Tuấn Hải, Tổng giám đốc VMO Holdings.

Chia sẻ về việc thành lập chi nhánh tại Mỹ, Ông Hoàng Tuấn Hải - Tổng giám đốc VMO Holdings cho biết: "Thành lập VMO US là ước mơ mà đội ngũ lãnh đạo VMO Holdings theo đuổi suốt 10 năm qua. Trong bối cảnh Covid-19 và nền kinh tế khó khăn như hiện nay, chi nhánh đầu tiên tại Mỹ sẽ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của thương hiệu VMO trên thị trường thế giới. Cùng với chi nhánh tại Nhật Bản, chi nhánh tại Mỹ sẽ góp phần đẩy nhanh chiến lược và tầm nhìn đưa VMO trở thành công ty công nghệ có vị thế toàn cầu".

Cũng tại sự kiện này, VMO bổ nhiệm ông Yusuf Saib thành Tổng giám đốc VMO US. Với nền tảng công nghệ vững chắc và xuất thân từ trường đại học Stanford, ông Yusuf đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, triển khai công nghệ và quản trị doanh nghiệp, mang lại nhiều thành tựu tại các công ty và tập đoàn lớn của nước Mỹ.

Đánh giá về tiềm năng chi nhánh VMO US tại Mỹ, ông Yusuf Saib khẳng định: "Nhu cầu đa dạng hóa nguồn lực tại Mỹ là rất lớn. Do đó, tôi tin tưởng về tiềm năng phát triển của VMO tại thị trường này. Việc trở thành đại diện của chi nhánh Mỹ xuất phát từ sự tin cậy và những thành quả xuất sắc mà công ty đã đạt được trong gần 10 năm hợp tác. VMO US sẽ là cầu nối tạo điều kiện mở rộng các dịch vụ công nghệ của VMO, không chỉ tại nước Mỹ mà còn phát triển ở các thị trường nói tiếng Anh khác."

Ông Yusuf Saib - Tổng giám đốc VMO US.

"Ngoài việc mở rộng quy mô, chi nhánh tại Mỹ sẽ tạo tiền đề đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh cũng như nâng cao tỷ trọng tư vấn công nghệ thông tin tại thị trường Mỹ. VMO US sẽ góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn giúp VMO Holdings trở thành công ty công nghệ có vị thế toàn cầu", ông Hoàng Tuấn Hải cho biết thêm.

