VMG khai trương trung tâm khảo thí Cambridge tại Đồng Nai

VMG English khai trương trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge VN055, cung cấp ba điểm thi quốc tế, giúp học viên địa phương tiếp cận chứng chỉ tiếng Anh từ Cambridge, ngày 29/8.

Ba điểm thi thuộc VN055 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm: VMG English Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài, Đồng Nai) với 14 phòng thi giấy và một phòng thi máy tính; VMG English Phạm Văn Thuận (phường Trấn Biên, Đồng Nai) với 8 phòng thi giấy và một phòng thi máy tính; VMG English Nguyễn Trãi (phường Long Khánh, Đồng Nai) với 10 phòng thi giấy và một phòng thi máy tính.

Các cơ sở được đầu tư hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn Cambridge English về cơ sở vật chất, an ninh và công nghệ. VN055 sẽ tổ chức song song thi trên giấy và máy tính với các chứng chỉ quốc tế như KET, PET, FCE, CAE.

Đại diện Cambridge English và VMG English cắt băng khánh thành Trung tâm khảo thí Cambridge VN055. Ảnh: VMG

Lễ khai trương tại cơ sở VMG Nguyễn Khuyến có sự tham dự của đại diện Cambridge English, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, các trường học và trung tâm ngoại ngữ liên kết.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc dịch vụ khách hàng Cambridge English tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar nhận định việc thành lập VN055 giúp thí sinh tại Đồng Nai dễ dàng tiếp cận chứng chỉ được công nhận toàn cầu, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp.

Đại diện Cambridge English (bên phải) trao chứng nhận trung tâm khảo thí VN055 cho VMG English. Ảnh: VMG

Trước đây, nhiều thí sinh phải di chuyển lên TP HCM hoặc các tỉnh lân cận để dự thi Cambridge. Sự xuất hiện của VN055 giúp tiết kiệm chi phí, giảm áp lực đi lại, đồng thời mở rộng cơ hội cho nhiều nhóm học viên.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT VMG, Giám đốc trung tâm khảo thí VN055 cho rằng việc tổ chức kỳ thi Cambridge ngay tại Đồng Nai không chỉ đáp ứng nhu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Khánh trao chứng nhận cho các Prep Centers - các trung tâm là đối tác của VN055. Ảnh: VMG

Đại diện VMG cho biết, VN055 cam kết duy trì tính khách quan, minh bạch trong toàn bộ quy trình thi. Thí sinh sẽ được hỗ trợ từ khâu đăng ký, ôn luyện đến khi nhận chứng chỉ.

Những năm gần đây, chứng chỉ Cambridge trở thành thước đo năng lực tiếng Anh tại hơn 130 quốc gia, đồng thời được nhiều trường học và doanh nghiệp tại Việt Nam công nhận. Việc VMG trở thành trung tâm khảo thí Cambridge tại Đồng Nai giúp học sinh, sinh viên địa phương thuận tiện hơn trong việc sở hữu chứng chỉ quốc tế, nâng cao lợi thế trong học tập và nghề nghiệp.

Bên trong phòng thi và quy trình thi tại VN055 theo tiêu chuẩn quốc tế từ Cambrigdge English. Ảnh: VMG

Anh ngữ Việt Mỹ VMG là đối tác Bạch kim của Hội đồng Anh và IDP trong tổ chức thi IELTS. Đơn vị cũng là đối tác duy nhất tại Đồng Nai đào tạo TESOL - chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế cho giáo viên. Song song, VMG mở rộng hợp tác du học, việc làm với các tổ chức trong và ngoài nước.

Theo ông Khánh, những định hướng này giúp VMG phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ tại Đồng Nai, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 trở thành hệ thống giáo dục khai phóng, hội nhập với xu thế quốc tế.

(Nguồn: VMG)