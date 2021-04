VM Sparkling Quy Nhon 2021 ra mắt 5 mẫu áo Finisher

Vận động viên 21 và 42 km về đích hợp lệ sẽ nhận áo Finisher, riêng cự ly 42 km có 4 phiên bản áo tùy theo thành tích.

Đây là lần đầu tiên một giải marathon quy mô lớn tại Việt Nam có đến 5 phiên bản áo Finisher, thay vì một áo chung như thường lệ. Mỗi vận động viên VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021 đều có cơ hội đặt dấu ấn cá nhân lên áo Finisher trong ngày race 6/6 tới, tại thành phố biển Quy Nhơn.

Áo Finisher 42 km in mốc thành tích Sub 3.

Áo dành cho người chiến thắng ở nội dung 42 km gồm một mẫu bản thường và 3 mẫu có in thành tích cá nhân theo các mốc: dưới 3 giờ, dưới 3 giờ 30 phút và dưới 4 giờ đồng hồ (tương đương Sub 3, Sub 3:30, Sub 4).

Ví dụ, vận động viên hoàn thành đường đua trong 2 giờ 50 phút sẽ nhận chiếc áo in "Sub 3". Thành tích dựa theo chiptime của Ban tổ chức. Với người về đích sau 4 giờ và người chạy 21 km sẽ nhận áo thường theo cự ly, không in kết quả.

Mẫu áo cho vận động viên về đích 21 km.

Cả 5 mẫu áo Finisher thuộc thương hiệu Saucony, được sản xuất tại Malaysia và phân phối bởi công ty Key Power Sports Việt Nam. Thiết kế lấy cảm hứng từ vùng đất Quy Nhơn, với gam màu xanh đặc trưng. Những họa tiết đường kẻ uốn lượn trên vai và đuôi áo như những cơn sóng biển tạo nét khỏe khoắn, mạnh mẽ song hành cùng những bước chạy của vận động viên.

Mặt trước áo in logo và tên giải chạy - "VnExpress Marathon", mặt sau là dòng chữ "FINISHER" kèm cự ly. Đặc biệt, phần tay áo điểm xuyết thêm lá cờ đỏ sao vàng.

Áo Finisher 42 km bản thường.

Để tăng hiệu quả sử dụng, áo năm nay sử dụng công nghệ in gốc nước với thành phần chủ yếu là nước, không giống như các loại mực in trước đây có thành phần chính là nhựa tổng hợp. Loại mực in mới này thân thiện với môi trường và có nhiều ưu điểm vượt trội so với mực in truyền thống. Thay vì chỉ bám trên bề mặt ngoài của sợi vải, mực in gốc nước sẽ "nhuộm" sâu vào từng sợi vải, nhờ đó đạt độ bám dính rất tốt.

Người mặc sẽ không có cảm giác một lớp mực riêng biệt khi chạm tay. Sự kết hợp giữa nhuộm và in gốc nước giúp cho áo chạy bền màu và thoáng mát, phù hợp cho hoạt động thể thao ngoài trời.

So với năm 2019 và 2020, mẫu áo năm nay cải tiến nhiều về thiết kế, chất liệu, công nghệ in.

Sau khi công bố, áo Finisher là lí do để nhiều người lựa chọn 2 cự ly dài nhất tại VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021. Ban tổ chức ghi nhận hơn 50% lượng đăng ký đổ về 2 cự ly 21 và 42 km. Một số runner chia sẻ họ còn đúng 2 tháng luyện tập cho lần đầu chinh phục 42 km ở Quy Nhơn vào mùa hè này.

Áo Finisher là vật phẩm mà runner luôn mong chờ bên cạnh huy chương.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021 diễn ra ngày 6/6, là giải tổ chức sớm nhất trong hệ thống VnExpress Marathon trong năm nay. Giải có sự đồng hành của nhà tài trợ Hưng Thịnh Land.

Thành Dương