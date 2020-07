VM Quy Nhơn công bố lịch trình chính thức

Giải đấu VnExpress Marathon Quy Nhơn sẽ chính thức khởi động vào ngày 24/7, thời gian thi đấu từ sáng sớm ngày 26/7.

Năm nay ban tổ chức vẫn giữ nguyên bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21km) và marathon (42km) với thời gian mở quầy sớm từ 3h00 nhằm đảm bảo cho các vận động viên bắt đầu thi đấu trong thời tiết mát mẻ nhất. Địa điểm xuất phát là quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Lịch trình thi đấu ngày 26/7 Thời gian Hoạt động 4:00 42 km xuất phát 4:05 - 4:10 21 km vào vạch xuất phát 4:30 21 km xuất phát 5:05 - 5:10 10 km, 5 km vào vạch xuất phát 5:30 10 km, 5 km xuất phát 6:45 Đóng đường chạy 5 km 7:30 Đóng đường chạy 10 km 8:30 Đóng đường chạy 21 km 11:00 Đóng đường chạy 42 km

Thời gian trao giải sẽ diễn ra từ 10:00 đến 12:00 với số lượng giải thưởng chính là hơn 50 giải, tổng giá trị đến hơn một tỷ đồng gồm tiền mặt và nhiều phần thưởng hiện vật từ Garmin, Nike, BKAV, Tissot...

Trong đó hai giải vô địch nam và nữ có giá trị giải thưởng 120 triệu đồng, bao gồm mỗi người 15 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức, 15 triệu đồng tiền mặt từ nhà tài trợ Hưng Thịnh Land, một phiếu mua hàng tại Nike, một đồng hồ Garmin Forerunner 945 và một điện thoại BKAV Bphone B86s trị giá 9,9 triệu đồng.

Cự ly 42km trao các giải nhất, nhì và ba cho mỗi lứa dưới 30 tuổi, 31 đến 39 tuổi và trên 40 tuổi của các cự ly 42km. Tổng giá trị giải thưởng gần nửa tỷ đồng.

Cùng với sự thay đổi hạ tầng tại Quy Nhơn, giải năm nay cũng có những thay đổi đáng kể trong cung đường chạy. Cụ thể, đường chạy sẽ xuất phát từ tượng đài Nguyễn Tất Thành, rộng thoáng hơn điểm xuất phát năm ngoái ở cung đường ven biển Xuân Diệu. Riêng ở cự ly 42km, các vận động viên sẽ đi ngang cánh đồng điện gió Phương Mai, trước khi quay đầu hoàn thành nửa quãng đường còn lại.

Lê Quang Hòa vô địch cự ly full marathon dành cho nam VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.

Với thông điệp "Run with the sea and sun", cung đường chạy năm nay sẽ mang đến cho runner và người thân cơ hội trải nghiệm cái nắng cái gió, thưởng thức đặc sản địa phương và ngắm nhìn những bãi cát vàng ôm vùng biển xanh mát của dải đất miền Trung. Huy chương VnExpress Marathon Quy Nhơn năm nay cũng lấy cảm hứng từ biểu tượng mặt trời và sóng biển với màu xanh cô ban làm chủ đạo.

Trước khi diễn ra ngày đua chính thức, Ban tổ chức tổ chức lễ khai mạc và đêm hội diễn ra tối 25/7 với chương trình lễ hội âm nhạc biển cùng nhiều tiết mục hấp dẫn.

Quy Nhơn là địa điểm diễn ra giải chạy thường niên VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 do Báo VnExpress phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức với sự đồng hành của Hưng Thịnh Land. Ngoài ra, giải đấu còn có sự tham gia của TH True Water (nhà tài trợ bạc), Ngân hàng Bắc Á (nhà tài trợ bạc), Sunplay (nhà tài trợ đồng), Kun (nhà tài trợ đồng hành "Kun Kids Run"), Play Nutrition, Hitsamisu, Tissot, Nike, Garmin, BKAV, Newton, Tiger Balm, Revive, Vian Travel, IRace.

Trang Anh