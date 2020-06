VM Quy Nhơn 2020 đóng cổng bán vé trong hơn hai tuần

Giải đấu marathon đầu tiên trong 3 giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon sẽ đóng cổng bán vé vào ngày 22/6.

Tiếp nối thành công của VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019 (VM Quy Nhơn 2019), giải chạy VM Quy Nhơn 2020 sẽ diễn ra ngày 26/7 sau khi dời lịch do ảnh hưởng của của Covid-19. Ban tổ chức vẫn giữ nguyên bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21km) và marathon (42km).

Sau khi khởi động và nhận đăng ký từ tháng 11/2019, giải chạy sẽ chính thức đóng cổng bán vé vào ngày 22/6. Giá vé hiện tại từ 400.000 đồng (đối với cự ly 5 km) đến 1,1 triệu đồng (dành cho cự ly 42 km).

Là một trong những giải đầu tiên khởi động trở lại sau dịch, VM Quy Nhơn 2020 đang được nhiều runner cả nước xem là mục tiêu để chinh phục sau thời gian dài "treo giày". Diễn ra vào dịp học sinh nghỉ hè, đây cũng là dịp các gia đình có một kỳ nghỉ kết hợp thể thao, du lịch ý nghĩa trước khi các em bắt đầu năm học mới.

Các runner chạy ven biển giải VM Quy Nhơn 2019. Ảnh: Ngọc Thành.

So với giải năm 2019, VM Quy Nhơn 2020 sẽ có một số thay đổi về cung đường chạy, điểm xuất phát nhằm hướng tới việc tối ưu sự thuận tiện cho các runner. Năm nay, chương trình vẫn sẽ tiếp tục tăng cường tiếp nước, tiện ích và ưu đãi cho người chạy.

Với các runner đã có số Bib, ban tổ chức phối hợp với ngành đường sắt giảm giá với mức ưu đãi từ 10 đến 20%. Ngoài ra, VnExpress còn phối hợp cùng địa phương tiến hành cải tiến một số hoạt động để đảm bảo sức khỏe, tăng tính trải nghiệm cho người tham gia.

Tại VM Quy Nhơn 2020, vận động viên tham dự có cơ hội nhận nhiều món quà hấp dẫn với sự chung tay của các nhà tài trợ. Từ chính số Bib, ban tổ chức sẽ tiến hành quay xổ số ở từng cự ly. Phần thưởng là phụ kiện thể thao, giày chạy bộ, dụng cụ tập, voucher du lịch cùng nhiều hiện vật khác.

Huy chương VnExpress Marathon Quy Nhơn năm nay.

Với thông điệp "Run with the sea and sun", cung đường chạy năm nay sẽ mang đến cho các runner và người thân cơ hội trải nghiệm cái nắng cái gió, thưởng thức đặc sản địa phương và ngắm nhìn những bãi cát vàng ôm vùng biển xanh mát của dải đất miền Trung. Huy chương VnExpress Marathon Quy Nhơn năm nay cũng lấy cảm hứng từ biểu tượng mặt trời và sóng biển với màu xanh cô ban làm chủ đạo.

Trang Anh