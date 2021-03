VM Hanoi Midnight công bố quy chế giải Đồng đội

Năm nhóm có thành tích tốt nhất tại giải marathon đêm Hà Nội sẽ nhận thưởng bằng tiền mặt và hiện vật. Cổng đăng ký mở từ 1-8/4.

Sau gần 2 tháng công bố giải Đồng đội, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2021 thông tin chi tiết về điều lệ giải. Theo đó, Ban tổ chức mở rộng đăng ký cho tất cả các nhóm/câu lạc bộ phong trào trên khắp cả nước, đi kèm các điều kiện như dưới đây.

Mỗi đội bắt buộc có 20 thành viên chính thức và 3 thành viên dự bị. Trong đó, 10 người đăng ký cự ly 21 km với ít nhất 4 vận động viên nữ và 10 người cự ly 42 km, có ít nhất 2 nữ.

Vận động viên chạy giải marathon đêm Hà Nội xuất phát lúc 0h00 ngày 29/11/2020. Ảnh: VnExpress Marathon.

Những vận động viên chuyên nghiệp, đang là thành viên của các đội tuyển quốc gia hoặc nhận hỗ trợ, nhận lương (hợp đồng chính thức, cộng tác viên) của bất kỳ đội tuyển, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (theo điều 49 Luật Thể dục thể thao 2006) trên lãnh thổ Việt Nam không được tham gia vào nhóm. Điều này nhằm đảm bảo phần tranh tài giữa các đội tại VM Hanoi Midnight 2021 là cuộc đua hấp dẫn dành riêng cho giới vận động viên nghiệp dư, không chuyên, khuyến khích thể thao phong trào.

Tìm hiểu thêm về giải chạy đêm Hà Nội tại đây

Mỗi người chỉ được tham gia một đội, một cự ly và phải mua Bib trong giai đoạn Super Early Bird (từ 2/2 tới hết 31/3). Vận động viên các nhóm vẫn tranh giải cá nhân bình thường. Các đội chốt danh sách 20 thành viên chính thức và 3 thành viên dự bị trên trang thông tin đăng ký VnExpress Marathon, từ 12h ngày 1/4 đến 23h59 ngày 8/4. Các thông tin bao gồm: họ và tên đầy đủ, bản scan giấy tờ tùy thân, đường link facebook hoặc ảnh chụp trong vòng 3 tháng của từng người. Các câu lạc bộ mong muốn được in tên nhóm trên áo đấu liên lạc với BTC ngay trong thời gian mở cổng đăng ký nhóm.

Danh sách cuối cùng có thể thay đổi giữa người chạy chính thức và dự bị, không được thêm người mới, hoàn thành trước 23h59 ngày 18/11.

Trong ngày thi đấu, các chân chạy phải hoàn thành cuộc đua hợp lệ theo quy định của Ban tổ chức. Nếu có thành viên trong đội vi phạm điều lệ giải (DNQ - did not qualify) như: nhận hỗ trợ từ bên ngoài không phải người của BTC, đi đường tắt, không đi theo đường chạy, không qua thảm chip, không tuân thủ quy định giải; không xuất phát hợp lệ (DNS - did not start) hoặc chạy quá thời gian quy định (COT - cut off time), BTC sẽ không tích thành tích cả đội.

Vận động viên chạy qua Nhà thờ Hà Nội. Ảnh: Hữu Khoa.

Về kết quả, thành tích thi đấu của đội được tính theo tổng thời gian thi đấu của 20 thành viên hoàn thành, trong đó đảm đảo tối thiểu có 2 thành viên nữ hoàn thành 42 km, 4 thành viên nữ hoàn thành 21 km. Cách tính thành tích mỗi thành viên theo timechip của BTC.

Hoàn tất quá trình chấm điểm, top 10 câu lạc bộ có thành tích tốt nhất sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ khoản kinh phí luyện tập 3 triệu đồng mỗi nhóm và nhận sau khi kết thúc sự kiện.

5 nhóm dẫn đầu nhận giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật. Các bài viết về nhóm, quá trình luyện tập, hoạt động của nhóm được truyền thông trên Báo điện tử VnExpress.net và fanpage VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Các nhóm đăng ký tên đội và danh sách thành viên tại đây.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight là sân chơi của rất đông các nhóm chạy lớn từ Bắc tới Nam. Nhiều đội mang theo cờ hiệu và trang phục thi đấu riêng để chinh phục đường chạy đêm Hà Nội. Hạng mục giải thưởng cho nhóm sẽ khiến giải đấu năm nay tăng tính chuyên môn cũng như là sân chơi để thể hiện màu cờ sắc áo.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight do báo điện tử VnExpress phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức năm thứ 2 vào ngày 20/11.

Thành Dương