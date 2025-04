VKSND Tối cao tiếp nhận hồ sơ vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vĩnh LongLiên quan việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc bắn tài xế xe tải đã tông chết con gái mình rồi tự tử, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã làm việc với gia đình ông này.

Chiều 29/4, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với đại diện gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha của nữ sinh tử nạn) và luật sư Nguyễn Văn Quynh (bảo vệ quyền, lợi ích cho nạn nhân) về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn và các đơn khiếu nại của gia đình ông Phúc về việc cơ quan tố tụng không khởi tố vụ án.

Động thái này được đưa ra sau một ngày ông Phúc cầm súng đến nhà người gây tai nạn, bắn gục tài xế Trung, 33 tuổi, sau đó bỏ chạy ra ngoài đường tự bắn mình. Hiện, ông Phúc đã tử vong, còn Trung qua cơn nguy kịch.

Theo chị gái của Phúc, sau khi con gái 14 tuổi (học lớp 9) tử vong ngay ngày khai giảng, ông này rất đau buồn. Khi các cơ quan tố tụng không khởi tố vụ án, đồng thời kết luận "lỗi chính" thuộc về bé gái, ông Phúc đã khiếu nại nhưng không có kết quả. Vì quẫn trí nên ông Phúc đã thực hiện hành vi với tài xế gây tai nạn cho con gái mình.

Quan điểm trái chiều của cơ quan tố tụng về vụ tai nạn

Hồ sơ vụ tai nạn giao thông thể hiện, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải chạy theo hướng từ xã Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Thấy chiếc xe bán tải chạy cùng chiều phía trước dừng lại bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu, cho xe tải chạy qua phần đường bên trái để vượt qua.

Khi đó, con gái ông Phúc chạy xe đạp điện chở bạn cùng với một nữ sinh khác đi chiều ngược lại. Phát hiện xe tải của Trung ở phía trước, đường hẹp, người bạn dừng xe. Con gái ông Phúc chạy từ phía sau lên va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 26/12/2024, Công an huyện Trà Ôn áp dụng khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định không khởi tố vụ án vi phạm giao thông với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" (tức đề cập đến nữ sinh).

Không đồng ý với quyết định này, gia đình nữ sinh đã làm đơn khiếu nại gửi Công an và VKSND huyện. Ngày 17/1, VKSND huyện chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của gia đình nữ sinh, hủy quyết định không khởi tố vụ án của công an cùng cấp ban hành trước đó.

Để giải quyết vụ việc, Công an huyện Trà Ôn tổ chức họp liên ngành với VKS và tòa án cùng cấp. Khi đó, công an xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông là nữ sinh chạy xe đạp điện phía sau không chú ý quan sát, đã vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Còn tài xế Trung đã vi phạm đi không đi đúng phần đường quy định (khoản 1 Điều 9) là "lỗi vi phạm hành chính".

Trong khi đó, VKS và tòa án cùng quan điểm, cho rằng Trung vượt xe không đảm bảo an toàn, đã vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008 - là "lỗi hoàn toàn". Còn nữ sinh (nạn nhân) không chú ý quan sát đã vi phạm khoản 23 Điều 8 là "lỗi vi phạm hành chính".

Một góc chụp khác về vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong, trong hồ sơ vụ việc. Ảnh: Nguyễn Văn Quynh

Do liên ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý nên Công an huyện Trà Ôn báo cáo, xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Phòng 1 VKSND tỉnh và Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, phân tích, đánh giá...

Kết quả được xác định: lỗi chính gây ra tai nạn là do nữ sinh chạy xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề, không chú ý quan sát phía trước. Tài xế Trung lái xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã chèn qua người nữ sinh dẫn đến tử vong - vi phạm khoản 1 Điều 12 và khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an huyện Trà Ôn xử lý.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Theo cơ quan điều tra, nạn nhân chạy xe đạp điện không chú ý quan sát va chạm vào xe của bạn đã dừng trước đó vì thấy xe tải đang chạy lên. Va chạm này làm cho con gái ông Phúc ngã xuống bên trái đường và bị xe tải của Trung chạy tới chèn qua gây tử vong.

Ông Phúc tiếp tục khiếu nại quyết định này.

Đến ngày 14/3, VKSND tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên quan điểm với cơ quan cấp dưới xác định "lỗi chính gây ra tai nạn là do nữ sinh chạy xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề, không chú ý quan sát phía trước". Tài xế Trung lái xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã chèn qua người dẫn đến tử vong.

Vị trí xe đạp của nữ sinh khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Nguyễn Văn Quynh

Chị của Phúc cho biết, em trai làm thuê tại công ty thạch cao ở TP HCM, vợ làm nội trợ. Họ có 4 người con. Bé gái tử vong trong vụ tai nạn là con lớn, bé nhỏ nhất hiện mới 5 tuổi.

"Trước khi xảy ra vụ nổ súng nó không tâm sự với gia đình về việc gặp tài xế để giải quyết, nên không ai biết để can ngăn", bà này nói.

