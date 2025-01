VKSND Tối cao có hai tân Phó viện trưởng

Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an và Viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Đức Thái được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Phó viện trưởng VKSND Tối cao.

Chiều 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên VKSND Tối cao với ông Trần Hải Quân và Nguyễn Hoài Nam, Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao (Vụ 3).

Đồng thời, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Quân, Thái giữ chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Chúc mừng 3 nhân sự được bổ nhiệm, Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào với cá nhân và với ngành kiểm sát, mà còn là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước khi giao nhiệm vụ quan trọng. Chủ tịch nước tin tưởng 3 ông sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm sát, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho các ông Nguyễn Đức Thái, Trần Hải Quân và Nguyễn Hải Nam (từ trái qua). Ảnh: TTXVN

Trung tướng Trần Hải Quân, 55 tuổi, quê Hà Nội, xuất thân từ ngành công an và trải qua nhiều vị trí như Chánh thanh tra, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội, Phó chánh thanh tra Bộ Công an. Tháng 7/2019, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và từ tháng 6/2020 đến nay ông làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Đức Thái, 51 tuổi, có nhiều năm công tác tại VKSND tỉnh Bình Thuận, sau đó làm Phó viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM, Phó chánh văn phòng VKSND Tối cao. Từ 2019, ông giữ cương vị Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7), Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5). Từ tháng 3/2023 đến nay, ông làm Viện trưởng VKSND TP HCM.

Theo quy định, ngạch kiểm sát viên VKSND gồm: kiểm sát viên VKSND Tối cao, kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

Hiện, ông Nguyễn Huy Tiến là Viện trưởng VKSND Tối cao. 6 Phó viện trưởng là ông Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Tạ Quang Khải (Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương), Hồ Đức Anh, Nguyễn Đức Thái và Trần Hải Quân.

Phạm Dự