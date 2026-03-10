VKS truy tố Đặng Thị Huệ tội tuyên truyền chống Nhà nước

Hưng YênVKS truy tố Đặng Thị Huệ (Huệ Như) về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, yêu cầu bị can đang trốn tại Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Chiều 10/3, Cổng thông tin Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, VKS tỉnh vừa ra cáo trạng truy tố Đặng Thị Huệ (45 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách cáo buộc Đặng Thị Huệ đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều video, bài viết và tổ chức các buổi hội luận trực tuyến có nội dung, tính chất xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin. Hành vi này gây hoang mang dư luận và kích động chống đối Nhà nước.

Đặng Thị Huệ trên quyết định truy nã của Công an tỉnh Hưng Yên.

Xác định bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 28/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã. Các cơ quan chức năng sau đó cũng đã đề nghị Interpol ban hành cảnh báo truy nã quốc tế với bị can này.

VKSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ đến trình diện tại các trụ sở Công an, Viện Kiểm sát tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú. Việc này nhằm đảm bảo quyền bào chữa và giúp bị can có cơ hội hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra cho biết, trước khi bị truy tố trong vụ án này, Đặng Thị Huệ đã có hai tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng (liên quan đến vụ việc tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài năm 2020). Bị can vừa chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 16/1/2023.

Lê Tân