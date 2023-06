VKS kháng nghị giảm án trong vụ chiếm đất vàng của đại gia

Hà NộiVKS cho rằng án 8 năm tù là "quá nặng" với bà Nguyễn Thị Liên, vợ cựu Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường, do đồng phạm với chồng chiếm 676 m2 đất ở phố Bà Triệu.

Quyết định kháng nghị vừa được VKSND Hà Nội đưa ra sau hai tháng TAND Hà Nội mở phiên xét xử.

Theo bản án của TAND Hà Nội, bà Liên và chồng, ông Lương Thế Hiển, cựu Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, cùng phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Hiển bị tòa quy kết là người giữ vai trò chính trong vụ án, bị phạt 18 năm tù, bồi thường 320 tỷ đồng cho người liên quan. Mức án với ông Hiển được VKS đánh giá tương xứng song hình phạt với bà Liên "chưa hợp lý" và "chưa thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng".

Trong quyết định kháng nghị, VKS cho rằng bà Liên chỉ tham gia với vai trò giúp sức có mức độ và có quan hệ là vợ chồng với "chủ mưu". Bà không được hưởng lợi, cũng không tham gia, thỏa thuận, giao dịch mua bán nhà đất. Tại tòa, anh Thủy, trong vai trò bị hại, cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bà.

Đánh giá mức án tù 8 năm là "quá nặng", VKS đề nghị cấp phúc thẩm tuyên bà Liên được hưởng án treo như đề nghị trước đó.

Trước đó, bà Liên cũng kháng cáo với nội dung trên. Riêng ông Hiển, chồng bà, kháng cáo toàn bộ bản án. Bị hại Thủy kháng cáo tăng hình phạt với ông Hiển.

Vợ chồng ông Hiển tại phiên tòa hôm 25/4. Ảnh: Danh Lam

Vụ án bắt đầu tư năm 2017, khi anh Nguyễn Thanh Thuỷ muốn mua gom 3 lô đất liền kề, diện tích 676 m2 trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để gộp thành một, song không thuộc trường hợp được mua. Đại gia này vì thế nhờ ông Hiển (Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, đã nghỉ hưu) giúp đỡ.

Ổng Hiển nói có thể đứng tên thay anh Thủy mua đất và gộp sổ đỏ, tiền công 7 tỷ đồng. Anh Thuỷ đồng ý và thống nhất cùng ông Hiển lập các hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác) để hợp thức việc đứng tên làm thủ tục.

Hai người sau đó ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện anh Thủy và bà Liên mỗi người góp 100 tỷ đồng mua đất tại phố Bà Triệu. Tiếp đó, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, thể hiện anh Thủy chuyển nhượng 50% vốn góp của mình cho ông Hiển. Anh Thủy viết 3 giấy nhận tiền tổng cộng 200 tỷ đồng từ vợ chồng ông Hiển.

Tháng 10/2017, anh Thủy ký 11 hợp đồng công chứng để chuyển nhượng diện tích đất theo 11 giấy chứng nhận cho vợ chồng ông Hiển. Việc ông Hiển đứng tên sổ đỏ để dễ làm thủ tục, do có nhiều mối quan hệ.

Thực hiện xong thủ tục và được gộp sổ đỏ cho các mảnh đất trên, lẽ ra ông Hiển phải trả lại nhà đất cho anh Thuỷ như thỏa thuận, nhưng lại chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho ông Lê Hải An với giá 320 tỷ đồng.

Bản án đánh giá bà Liên nhận thức được ý đồ của chồng song tích cực giúp sức, ký các hợp đồng theo ý chí của chồng, cùng thực hiện các thỏa thuận trái pháp luật. Song bà có sự chuyển biến nhận thức, khai báo thành khẩn, hợp tác giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, được xét là căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Bà bị tuyên phạt 8 năm tù, dù VKS đề nghị 30-36 tháng tù treo.

Đại diện VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên toà. Ảnh: Danh Lam

Toà sơ thẩm xác định 676 m2 là tang vật vụ án, đang do ông An sở hữu bằng 4 hợp đồng mua bán trái pháp luật. Do đó, cần thu hồi 3 sổ đỏ này để giao lại đất cho bị hại Thuỷ, chủ hợp pháp của tài sản. Bị cáo Hiển có trách nhiệm bồi thường cho người liên quan là ông Lê Hải An toàn bộ số tiền ông An đã trả để mua số đất trên, 320 tỷ đồng. Ông An kháng cáo phán quyết này.

Án sơ thẩm cũng tuyên kê biên 6 tài sản nhà đất của ông Hiển hoặc đứng tên các con được mua bằng nguồn tiền phạm tội, nhằm đảm bảo thi hành án. Các con của ông Hiển cũng kháng cáo nội dung này.

Thanh Lam