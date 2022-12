VKS đề nghị giảm án cho cựu đại tá nhận hối lộ 19 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, đã nộp 5,6 tỷ trong 19,1 tỷ đồng nhận hối lộ và được VKS đánh giá "thành khẩn một phần", đề nghị giảm án.

Sau hơn một ngày xét hỏi, chiều 28/12, VKS Quân sự Trung ương công bố bản luận tội với 9 người kháng cáo trong vụ bảo kê buôn lậu xăng.

Với ông Thế Anh, VKS đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ về tội Nhận hối lộ, trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên chung thân.

Cùng tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị đề nghị giảm án với ông Lê Văn Phương (cựu phó Phòng CSGT Công an Trà Vinh, án sơ thẩm 3 năm 6 tháng) và Phạm Hồ Hải (cựu trưởng đại diện cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên hải, Trà Vinh, án 5 năm 6 tháng).

Hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4, án 15 năm tù) và Lê Xuân Thanh (cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, 12 năm tù) nằm trong nhóm 6 bị cáo không được VKS đề nghị giảm hình phạt. Theo VKS, những người này có trình bày một số nội dung liên quan thành tích cá nhân song đều đã được cấp sơ thẩm xem xét.

Ông Minh cung cấp thêm thành tích của bố vợ nhưng VKS trả lời "kể cả xét tình tiết này, cũng không làm thay đổi tính chất vụ án và hành vi nhận hối lộ của bị cáo".

Mức án VKS đề nghị cho 9 bị cáo

Cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang Thế Anh hầu tòa với tâm thế "kêu oan" cả hai tội Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Song khi bắt đầu trả lời xét hỏi, ông bất ngờ thừa nhận tội Nhận hối lộ, do đó chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan.

Trả lời thẩm vấn sau đó, ông nói tiền nhận là "quà bình thường", hơn nữa không nhiều như tòa sơ thẩm cáo buộc (19,1 tỷ đồng). Ông xin HĐXX xét công lao trong quá trình công tác: Triệt phá đường dây, thu giữ hàng trăm kg ma túy qua đường biển, chủ trì chuyên án chống ma túy xuyên quốc gia, có 29 bằng khen và "rất nhiều thành tích".

Luận tội hôm nay, VKS phân tích: Bị cáo Nguyễn Văn An (em họ ông Thế Anh) khẳng định được giao nhận tổng cộng 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng từ trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu. Cơ quan điều tra có lời khai của ông An, Hữu và các cuộc gọi điện thoại giữa những người này làm bằng chứng.

Các lời khai của bị cáo An về nhận số lần, địa điểm đều khớp với ông Hữu. Về lý do đưa số tiền lớn đến vậy, ông Hữu khai ông Thế Anh yêu cầu đưa nhiều tiền để chi cho "sếp". Do đó, ông Hữu nhất trí.

Với dẫn chứng trên, VKS đánh giá cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang chỉ "thành khẩn một phần". VKS ghi nhận trước phiên phúc thẩm bị cáo đã nộp khắc phục tổng 5,6 tỷ đồng nên đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Tòa án

Với tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, VKS cho rằng tòa sơ thẩm tuyên đúng, vì vậy đề nghị tòa phúc thẩm bác đơn kêu oan của bị cáo Thế Anh và An.

Theo cơ quan công tố, trong các bản khai, tự thú trước đó, bị cáo An thừa nhận khi ông Thế Anh biết tin trùm xăng lậu Hữu bị bắt đã đưa 50 triệu đồng, dặn sang nước nào đó "lánh tạm một thời gian".

Giải thích về các lời khai mẫu thuẫn, An nói bị công an tỉnh ép cung, bắt ký vào các biên bản viết sẵn, song không đưa ra được bằng chứng.

VKS nhận định bị cáo An đã "loanh quanh đổ lỗi" cho công an điều tra. "Các lời khai phù hợp nội dung vụ án và các bị cáo khác song bị cáo vẫn một mực phủ nhận, chứng tỏ bị cáo không thành khẩn", bản luận tội nêu.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2019- 2/2021, tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, các bị cáo đã tạo điều kiện cho đường dây của ông Hữu vận chuyển và tiêu thụ xăng lậu trên biển trong thời gian dài. Số tiền hối lộ được xác định khoảng 38 tỷ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Thanh Lam