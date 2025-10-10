Vizion vào top 10 hai hạng mục công nghệ số tại Tech&Map 2025

Vizion được xướng tên "Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số" và "Doanh nghiệp cung cấp nền tảng, phát triển ứng dụng AI" tại lễ trao giải Tech&Map 2025, ngày 9/10

Chương trình "Top 10 và Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025" do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên. Sự kiện vinh danh các doanh nghiệp công nghệ có năng lực trong nước. Sau nhiều vòng thẩm định về sản phẩm, công nghệ, năng lực R&D, quản trị và văn hóa doanh nghiệp, Vizion ghi dấu ấn khi cùng lúc được vinh danh ở hai hạng mục.

Ông Đào Trường Giang - CTO Vizion (giữa) nhận giải Top 10 Tech&Map 2025. Ảnh: Vizion

Ở nhóm "Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số", Vizion được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp đổi mới sáng tạo với ứng dụng thực tiễn. Trong đó, sản phẩm Smart 3D Tour - giải pháp ảo hóa giúp doanh nghiệp bất động sản, giáo dục và bán lẻ tạo trải nghiệm trực quan cho khách hàng, đặt nền móng cho hành trình phát triển của công ty, thể hiện rõ nét định hướng kết hợp giữa sáng tạo công nghệ và ứng dụng thực tiễn.

Trong nhóm "Doanh nghiệp cung cấp nền tảng, phát triển ứng dụng AI", Vizion được ghi nhận nhờ hệ sinh thái giải pháp gồm Smart Store, Smart Warehouse, Smart Hiring, Smart Ads và Smart Assistant. Các nền tảng này giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu, dự đoán hành vi và tự động hóa quy trình một cách thông minh, qua đó tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Vizion cung cấp đa dạng giải pháp trong 2 lĩnh vực Ảo hóa và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Vizion

Theo đại diện doanh nghiệp, việc xuất hiện đồng thời ở hai hạng mục cho thấy đơn vị duy trì tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, vừa chứng minh năng lực phát triển công nghệ lõi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. "Việc đầu tư mạnh vào AI là bước tiến chiến lược giúp công ty không dừng lại ở ảo hóa mà phát triển năng lực công nghệ lõi, làm nền tảng cho các sản phẩm ứng dụng sâu rộng trong tương lai", vị đại diện nói.

Hiện Vizion hoạt động trên hai mảng chính: ảo hóa và trí tuệ nhân tạo. Từ sản phẩm đầu tiên Smart 3D Tour, công ty đã mở rộng sang các lĩnh vực AI, xây dựng hệ sinh thái giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Năm 2025, Vizion liên tục góp mặt trong nhiều giải thưởng công nghệ như Sao Khuê, Top 50 Startup Wheel và Top 33 Next Waves of Startup - Track B, đồng thời hợp tác với khách hàng tại Việt Nam và Australia, mở rộng cơ hội ra thị trường quốc tế.

"Đây là niềm tự hào, trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục đổi mới và hoàn thiện sản phẩm. Vizion sẽ mở rộng hệ sinh thái công nghệ, với triết lý nhanh - dễ - thông minh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số", ông Trần Công Thành, nhà sáng lập Vizion nói.

Hoài Phương