Vivo X300 Pro dùng cảm biến của cả Sony và Samsung

Bộ đôi điện thoại cao cấp của Vivo trình làng ngày 13/10 ở Trung Quốc. Lễ ra mắt có quy mô lớn tại sân vận động Thượng Hải, với sự tham gia của các đại lý, cơ quan truyền thông nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại đây, hãng giới thiệu hai mẫu smartphone dòng X300, cùng máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ thông minh. Trong đó, nổi bật là X300 Pro - điện thoại cao cấp nhất của Vivo.