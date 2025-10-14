Vivo X300 Pro dùng cảm biến của cả Sony và Samsung

Bộ đôi điện thoại cao cấp của Vivo trình làng ngày 13/10 ở Trung Quốc. Lễ ra mắt có quy mô lớn tại sân vận động Thượng Hải, với sự tham gia của các đại lý, cơ quan truyền thông nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Tại đây, hãng giới thiệu hai mẫu smartphone dòng X300, cùng máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ thông minh. Trong đó, nổi bật là X300 Pro - điện thoại cao cấp nhất của Vivo.
Từ trước ngày ra mắt, X300 Pro đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng trong nước khi có thông tin thiết bị sẽ được bán chính hãng. Trước đó, mẫu cao cấp nhất được Vivo bán tại Việt Nam là X80 Pro từ 2022. Người yêu thích các sản phẩm sau này như X200 Ultra thường phải mua từ nước ngoài.
Một số nguồn tin cho biết bộ đôi X300 sẽ lên kệ ở Việt Nam khoảng tháng 11, nhưng mức giá vẫn là ẩn số. Tại Trung Quốc, X300 Pro được bán khởi điểm từ 5.299 CNY (19,6 triệu đồng) cho bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB.
Điểm nổi bật trên X300 Pro là hệ thống camera, nhất là ống kính chụp xa (tele). Tại sự kiện, Vivo gọi sản phẩm của mình là "concert phone", chỉ việc máy phù hợp sử dụng tại các buổi trình diễn lớn, khi người dùng phải đứng từ xa và cần một thiết bị có khả năng zoom.
Camera tele của X300 Pro sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel. Nhờ sự kết hợp trên, cùng khả năng xử lý AI do Vivo phát triển, thiết bị được hứa hẹn có thể cho ra ảnh chất lượng cao khi chụp xa, hoặc có thể cắt (crop) một phần nhỏ trong ảnh mà vẫn đạt chất lượng tốt. Tại lễ ra mắt, đại diện Samsung cũng có mặt để chia sẻ về cảm biến này.
Trong khi đó, camera chính vẫn sử dụng cảm biến Sony kích thước 1/1,28 inch, ống kính có tiêu cự tương đương 24 mm, khẩu độ lớn f/1,57. Ngoài ra, một đèn flash lớn cũng được đặt bên cạnh.
Khi kết hợp các yếu tố phần cứng và phần mềm, máy có thể zoom xa tương đương ống kính tiêu cự 480 mm. Toàn bộ cụm camera của X300 Pro hỗ trợ chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 5.5, giúp hình ảnh ổn định và rõ nét khi chụp tele. Tuy nhiên, cụm ống kính tương đối lớn và khiến máy trông dày đáng kể, dù số đo ở phần thân chính là 7,99 mm, ngang với các mẫu máy khác.
Ngoài hệ thống camera, yếu tố góp phần vào khả năng chụp ảnh của X300 Pro còn nằm ở vi xử lý. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500, tích hợp bộ xử lý AI NPU Ultra-Efficient Imaging. Khi ứng dụng vào một số công nghệ do hãng phát triển, như theo dõi chủ thể Extreme Subject-Tracking Engine, máy được cải thiện rõ rệt ở khả năng bắt nét và theo dõi chuyển động.
Một tính năng khác được cải thiện là chụp chân dung với tùy chọn độ phân giải 200 megapixel. Ở chế độ này, thiết bị mất khoảng 3-5 giây để xử lý sau khi chụp, nhưng cho phép người dùng có thể zoom chi tiết vào khuôn mặt. Trong hình là một người đứng cách xa hai mét, nhưng vẫn có thể quan sát rõ từng sợi tóc.
Để phục vụ nhu cầu chụp xa, hãng cũng trang bị cho X300 Pro loạt phụ kiện, trong đó có bộ ốp lưng đi kèm nút chụp và có thể gắn thêm một ống kính rời.
Ngoài thế mạnh về camera, các yếu tố khác như cấu hình, thiết kế của X300 Pro cũng cho thấy sự đổi mới của hãng. So với thế hệ trước, máy có viền không bo tròn, được làm phẳng hơn, mang hơi hướng của iPhone. Cạnh phải chứa nút nguồn cùng phím tăng giảm âm lượng, trong khi cạnh còn lại chứa nút thao tác nhanh, có thể gắn chức năng theo nhu cầu sử dụng, tương tự các mẫu iPhone mới.
Máy sử dụng màn hình AMOLED 120 Hz kích thước 6,78 inch do BOE sản xuất. Màn hình có thể điều chỉnh độ sáng tối thiểu 1 nit, tối đa 4.500 nit, linh hoạt cho nhiều tình huống sử dụng. Camera selfie 50 "chấm" không được làm ẩn như một số mẫu Android khác, thậm chí có thể mở rộng trông giống Dynamic Island trên iPhone.
Cùng với bộ đôi smartphone mới, Vivo cũng giới thiệu hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android, với nhiều thay đổi về giao diện theo hướng trong suốt.
Một số màu của Vivo X300 (ba máy bên trái) và X300 Pro. Trong lần giới thiệu này, mỗi mẫu có bốn lựa chọn màu sắc.
X300 có giá khởi điểm 4.399 CNY (16,3 triệu đồng) cho bản RAM 12 GB bộ nhớ trong 256 GB, cao nhất 5.799 CNY (21,4 triệu đồng) cho bản RAM 16 GB bộ nhớ trong 1 TB. Trong khi đó, X300 Pro phiên bản cao cấp nhất có RAM 16 GB bộ nhớ trong 1 TB, giá 8.299 CNY (30,7 triệu đồng) tại Trung Quốc.
Lưu Quý