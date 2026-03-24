Vivo V70 và V70 FE nâng cấp thông số camera

Vivo dự kiến đưa V70 và V70 FE ra thị trường Việt Nam, với nâng cấp đáng chú ý về phần cứng camera hợp tác cùng Zeiss và các công cụ xử lý ảnh bằng AI.

Theo Vivo, bộ đôi Vivo V70 và Vivo V70 FE được phát triển theo hướng tăng cường khả năng chụp ảnh, đặc biệt ở các tình huống thiếu sáng hoặc ánh sáng phức tạp, và chụp từ xa.

Trên V70, hệ thống camera hợp tác cùng Zeiss tiếp tục được duy trì. Máy trang bị camera tele 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882, hỗ trợ zoom quang học kết hợp thuật toán AI nhằm cải thiện độ chi tiết khi chụp ở khoảng cách xa. Thiết bị cũng tích hợp chế độ chụp sân khấu, tối ưu khả năng nhận diện chủ thể kể cả khi zoom 10x và giảm nhiễu trong môi trường ánh sáng phức tạp. Ở khả năng quay video, máy hỗ trợ chất lượng 4K 60 fps và xử lý âm thanh bằng AI để giảm tạp âm.

Thiết kế Vivo V70 và V70 FE. Ảnh: Thế Giới Di Động

Trong khi đó, V70 FE tập trung vào độ phân giải cao với camera chính 200 megapixel, cảm biến kích thước 1/1.56 inch. Hệ thống này cho phép phóng to 900% hoặc cắt ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết, đồng thời cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Kết hợp cùng công nghệ "Siêu zoom 30x AI" và tối ưu hóa ống kính tele, máy cho khả năng thu phóng tốt, giúp ghi lại và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, từ những chuyến đi ngắn ngày đến những buổi tụ họp bạn bè.

Ảnh chân dung trên Vivo V70 FE. Ảnh: Vivo

Sản phẩm còn chinh phục người yêu nhiếp ảnh bởi khả năng quay chụp chuyên nghiệp. Sản phẩm tích hợp một hệ thống thấu kính đa tiêu cự, phục vụ mọi nhu cầu sáng tạo từ chân dung cổ điển đến chân dung phong cảnh. Nổi bật là ống kính chân dung cận cảnh 85 mm, mang đến hiệu ứng nén telephoto chân thực, giúp chủ thể nổi bật trên nền bokeh. Tính năng bắt nét chuyển động đảm bảo độ sắc nét khi chụp ảnh thể thao, thú cưng. Hệ thống chống rung kép OIS và EIS ở camera sau cùng khả năng quay video 4K ở cả camera trước - sau giúp ghi lại những thước phim ổn định và chân thực.

Bên cạnh phần cứng, Vivo tích hợp các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI trực tiếp trên thiết bị, cho phép xóa vật thể, mở rộng khung hình, cân chỉnh màu sắc hoặc thay đổi bối cảnh. Các tính năng này nhằm rút ngắn quá trình hậu kỳ, giúp người dùng xử lý ảnh nhanh hơn mà không cần phần mềm bên ngoài.

Theo kế hoạch, Vivo sẽ mở bán bộ đôi sản phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới, đi kèm các chương trình ưu đãi và hoạt động trải nghiệm dành cho người dùng.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)