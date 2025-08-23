Vivo V60 - smartphone pin 6.500 mAh mỏng nhẹ nhất

Được giới thiệu đầu tiên ở Ấn Độ ngày 19/8 và công bố chính thức tại Thâm Quyến ngày 22/8, V60 được Vivo hướng đến phân khúc cận cao cấp. Máy có thiết kế viền mỏng và cong nhẹ 41 độ cho cảm giác dễ cầm nắm bằng một tay, không tạo cảm giác trơn tuột và hạn chế chạm nhầm. Máy đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68, chịu được ngâm sâu 1,5 m trong 120 phút và chịu được tia nước nóng áp lực cao.
Smartphone của Vivo có kích thước 163,5 x 77 x 7,5 mm, nơi dày nhất là cụm camera với 7,8 mm, cùng trọng lượng 192 gram. So với các mẫu có cùng dung lượng pin 6.500 mAh khác, máy mỏng nhẹ hơn. Chẳng hạn, Realme GT 7 Pro dày 8,6 mm và nặng 222,8 gram, Xiaomi Redmi K80 là 8,1 mm và 206 gram, hay model "đàn anh" Vivo V50 Lite với 7,8 mm và 198 gram. Đây đều là các mẫu đã chuyển sang công nghệ pin Silicon-Carbon mới. Cảm giác cầm thực tế cho thấy máy khá nhẹ, bám tay. Khung máy được làm bằng nhựa, nhưng vẫn cho cảm giác cứng cáp.
Cổng sạc USB-C, loa ngoài và khe sim được đặt ở cạnh dưới, trong khi cạnh trên chứa cổng hồng ngoại (IR) - nằm trong số ít smartphone trên thị trường vẫn giữ cổng này. Việc trang bị IR trên điện thoại giúp người dùng điều khiển từ xa các thiết bị điện tử như TV, máy lạnh, loa... phòng trường hợp không có remote.
Máy có hai màu tím Midnight Berry và đen bạc Mist Gray. Bề mặt bằng nhựa khá bám tay, nhưng cũng để lại dấu vân tay khi sử dụng.
V60 trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6,77 inch, độ phân giải Full HD+ không quá nổi bật, nhưng tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 5.000 nit, qua đó trở thành mẫu máy có màn hình sáng nhất phân khúc. Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng hiển thị nội dung ở mức khá với độ sắc nét, độ tương phản tốt, tốc độ phản hồi cao, nhất là khi chơi game có tiết tấu nhanh.
Điểm nhấn V60 đến từ camera, khi Vivo trang bị cho máy hệ thống ba ống kính, gồm camera chính 50 megapixel với chống rung OIS, camera góc siêu rộng 8 megapixel và lần đầu có sự xuất hiện camera tele 50 megapixel trên dòng V-series. Các mẫu ống kính được tinh chỉnh bởi Zeiss - tức Carl Zeiss AG, một công ty quang học hàng đầu của Đức.
Việc bổ sung ống kính tele độ phân giải cao mang lại khả năng chụp ảnh zoom quang học chất lượng cao, mở ra nhiều góc chụp sáng tạo. Trải nghiệm thực tế cho thấy ảnh chụp có độ nét cao, màu sắc khá trong, sáng "đậm chất Zeiss". Ảnh chân dung cũng được xử lý màu da vừa phải, không bị quá đà hay sai thực tế quá nhiều. Ảnh chụp đêm cho khả năng thu ánh sáng tốt, nhưng vẫn bị bệt và thiếu chi tiết khi phóng to.
Loạt ảnh chụp bằng Vivo V60.
V60 là smartphone được trang bị khá nhiều tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, trong đó có khả năng tạo ảnh "bốn mùa" vốn có mặt trên các mẫu cao cấp như Vivo X100 Pro hay X200 Ultra, nhưng lần đầu xuất hiện trên model tầm trung. Với tính năng chụp này, người dùng có thể chụp khung cảnh bất kỳ kèm hiệu ứng mùa yêu thích. Sau khi chụp, ảnh sẽ được gửi lên đám mây để xử lý và gửi ngược trở lại.
Chẳng hạn, trên đây là khung cảnh gốc kèm ảnh hiệu ứng các mùa. Việc tái tạo lại khung cảnh khá tự nhiên, không gây cảm giác "giả". Dù vậy, ảnh cho kết quả khá "rập khuôn", cũng như việc xử lý tùy thuộc vào tốc độ mạng Internet, thường gần một phút.
V60 trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB, hai tùy chọn bộ nhớ 256/512 GB, chạy Funtouch OS dựa trên Android 15. Thử nghiệm bằng AnTuTu Benchmark V6 cho thấy máy đạt hiệu năng gần một triệu điểm, không quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc.
Với pin 6.500 mAh, thiết bị cho thời gian 10 tiếng chơi game PUBG Mobile liên tục hoặc 20 tiếng xem YouTube. Máy có sạc nhanh 90 W, đi kèm củ và cáp sạc trong hộp, hỗ trợ 5G nhưng chỉ dùng sim vật lý, không có esim.
Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Vivo V60 dự kiến trình làng tại Việt Nam ngày 26/8 tới với giá dự kiến từ 16 triệu đồng. Với mức này, sản phẩm cạnh tranh với Oppo Reno 14 (cùng giá), Xiaomi 14T Pro (15,6 triệu đồng) hay iPhone 16e (15,29 triệu đồng).
Bảo Lâm