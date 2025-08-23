Vivo V60 - smartphone pin 6.500 mAh mỏng nhẹ nhất

Điểm nhấn V60 đến từ camera, khi Vivo trang bị cho máy hệ thống ba ống kính, gồm camera chính 50 megapixel với chống rung OIS, camera góc siêu rộng 8 megapixel và lần đầu có sự xuất hiện camera tele 50 megapixel trên dòng V-series. Các mẫu ống kính được tinh chỉnh bởi Zeiss - tức Carl Zeiss AG, một công ty quang học hàng đầu của Đức.

Việc bổ sung ống kính tele độ phân giải cao mang lại khả năng chụp ảnh zoom quang học chất lượng cao, mở ra nhiều góc chụp sáng tạo. Trải nghiệm thực tế cho thấy ảnh chụp có độ nét cao, màu sắc khá trong, sáng "đậm chất Zeiss". Ảnh chân dung cũng được xử lý màu da vừa phải, không bị quá đà hay sai thực tế quá nhiều. Ảnh chụp đêm cho khả năng thu ánh sáng tốt, nhưng vẫn bị bệt và thiếu chi tiết khi phóng to.