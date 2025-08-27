Vivo V60 ra mắt Việt Nam với camera tele Zeiss, pin 6.500 mAh

Vivo giới thiệu mẫu smartphone V60 5G tại Việt Nam, trang bị camera tele Zeiss 50 megapixel, pin dung lượng lớn kèm sạc 90 W, thiết kế chống nước chuẩn IP68, IP69.

V60 5G là sản phẩm mới nhất thuộc dòng V, được vivo hợp tác cùng Zeiss phát triển hệ thống camera. Điểm nhấn là camera tele 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1.953 inch, khẩu độ f/2.65. Thiết kế ống kính tiềm vọng cho khả năng zoom quang học nhưng vẫn giữ độ mỏng. Máy hỗ trợ thu phóng 10x đến 100x nhờ kết hợp thuật toán AI, cho ảnh chi tiết hơn ở khoảng cách xa.

Chế độ "Chân dung sân khấu tele Zeiss" 10x cho phép bắt cận cảnh hình ảnh nghệ sĩ trong các buổi biểu diễn, tái hiện chi tiết biểu cảm, tông da và chất liệu trang phục. Nâng cấp từ sản phẩm tiền nhiệm, tính năng chân dung đa tiêu cự Zeiss có thêm hai tiêu cự "Chân dung 85 mm" và "Chân dung cận cảnh 100 mm". Bên cạnh đó, chế độ "Chân dung phong cảnh tele" cho phép phóng to để loại bỏ những người qua lại không mong muốn khi đến những nơi đông người.

Vivo V60 5G vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Vivo

Ngoài ống kính tele, máy còn có camera chính 50 megapixel dùng cảm biến Sony IMX766, camera góc siêu rộng 8 megapixel và camera selfie 50 megapixel. Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K.

Sản phẩm trang bị nhiều tính năng xử lý ảnh bằng AI như xóa vật thể, xóa phản chiếu, cân bằng bố cục hay mở rộng khung hình. Trong đó, khi bố cục bị mất cân bằng, người dùng có thể dùng tính năng "Di chuyển ma thuật AI" sẽ định vị lại các chủ thể trong khung hình đồng thời tự động lấp đầy hậu cảnh. Nếu cần mở rộng hình ảnh, tính năng AI sẽ tạo ra các vùng mở rộng một cách thông minh, biến các bố cục bị hạn chế thành những khung cảnh lớn. Ảnh có độ phân giải thấp sẽ được nâng cấp với độ nét và chi tiết nhờ tính năng tăng cường AI.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc bao gồm Midnight Berry và Mist Gray. Viền màn hình mỏng, vát cong 41 độ. Máy đạt chuẩn IP68 và IP69, chịu được độ sâu 1,5 m trong 120 phút và cả tia nước áp suất cao ở 80°C. Tính năng "Thoát nước một chạm" giúp loại bỏ hơi ẩm. Các cổng kết nối chống ăn mòn và được mạ bạch kim giúp tăng cường khả năng chống gỉ. V60 được nâng cấp với màn hình bền nhất trong lịch sử dòng V Series với kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới.

Máy có viên pin Bluevolt 6.500 mAh, công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3, cùngsạc nhanh 90 W, hỗ trợ chế độ tối ưu giúp kéo dài tuổi thọ pin. Máy chạy chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB (có thể mở rộng thêm 12 GB) và hai tùy chọn bộ nhớ 256 GB và 512 GB. Để đảm bảo hiệu năng dài hạn, thiết bị sẽ được hỗ trợ cập nhật 4 phiên bản hệ điều hành Funtouch OS và cập nhật bảo mật trong vòng 6 năm.

Sự kiện công bố Vivo V60 5G, ngày 26/8. Ảnh: Vivo

Sản phẩm bán độc quyền tại Thế Giới Di Động, giá 15,99 triệu đồng cho bản 256 GB và 16,99 triệu đồng cho bản 512 GB. Tháng mở bán 27/8-30/9, người dùng nhận bộ quà tặng đến 6 triệu đồng bao gồm tai nghe Shokz OpenMove hoặc phiếu mua hàng trị giá 800.000đ. Ngoài ra, người dùng còn được bảo hành máy 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, trợ giá đến 2 triệu đồng khi lên đời máy mới.

Hoài Phương