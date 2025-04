Vivo V50 Lite - điện thoại tầm trung 'siêu pin'

Điểm mạnh của V50 Lite so với Honor X9c là sạc nhanh 90 W. Phụ kiện cho phép sạc 20% pin trong 9 phút từ mức 0% và đầy 100% pin trong chưa đến một tiếng. Vivo cho biết pin mỏng, sạc nhanh nhưng máy đủ an toàn với 24 lớp bảo vệ và hoạt động được trong điều kiện từ -20 đến 50 độ C. Hãng cũng áp dụng chế độ bảo hành hiệu suất pin trong 5 năm.