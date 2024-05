Vivo V30 series - smartphone với đèn flash thông minh

Cả hai đều có màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120 Hz. Điểm khác biệt là V30 có độ phân giải 1.5K còn V29e là Full HD+. Dù có cùng kích thước màn hình, V30e to hơn so do phần viền dày hơn.