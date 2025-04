Vivo ra mắt V50 Lite với pin 6.500 mAh

V50 Lite có pin công nghệ BlueVolt dung lượng 6.500 mAh, thiết kế mỏng 7,79 mm, hỗ trợ nhiều tính năng AI, giá từ 8,99 triệu đồng.

V50 Lite là thiết bị mới nhất của dòng V Series với nhiều ưu điểm trong phân khúc tầm trung như pin, sạc, thiết kế... Sản phẩm ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5 với mức giá từ 8,99 triệu đồng.

Pin BlueVolt dung lượng lớn

Điểm nhấn của sản phẩm là viên pin sở hữu dung lượng hàng đầu trong phân khúc, được đặt gọn trong thân máy 7,79mm. Công nghệ đóng gói pin độc quyền của Vivo giúp giảm 50% thể tích lớp bao pin, cho phép máy giữ độ mỏng không ảnh hưởng đến dung lượng. Các công nghệ tiên tiến trong BlueVolt như tái cấu trúc carbon, ép lạnh điện cực, và khắc laser giúp cải thiện mật độ năng lượng và độ ổn định kết cấu. Từ đó, pin được tối ưu để mang lại thời gian sử dụng dài. Theo công bố, máy có thể phát YouTube hơn 27 giờ, lướt TikTok trên 15 giờ liên tục. Ngoài ra, tính năng sạc ngược cũng cho phép người dùng chia sẻ năng lượng với các thiết bị khác một cách tiện lợi.

Bên cạnh viên pin có dung lượng lớn, vivo V50 Lite được trang bị công nghệ sạc nhanh 90 W cho phép sạc 20% trong 9 phút và đầy 100% trong chưa đầy một giờ. Viên pin được tích hợp sạc 24 lớp bảo vệ an toàn, hoạt động trong điều kiện từ âm 20 độ C đến 50 độ C, bảo hành hiệu suất trong 5 năm.

Vivo V50 Lite có thiết kế như các dòng flagship, pin dung lượng lớn. Ảnh: Vivo

Thêm vào đó, chế độ ngủ AI sẽ học hỏi thói quen người dùng để tối ưu hóa việc sạc và kéo dài tuổi thọ pin. Công nghệ khởi động không cần nguồn (Zero-Power Startup) giúp hỗ trợ bật máy ngay cả khi pin cạn kiệt hoàn toàn.

Thiết kế theo xu hướng flagship

Dòng V Lite được phát triển với DNA tương tự các mẫu flagship. Máy có ba lựa chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên là Vàng Titan, Đen Phantom và Tím Fantasy. Mặt lưng nổi bật với khung viền ánh kim và họa tiết "vân sao kim cương".

Cụm camera được thiết kế giác cắt kim cương cushion kết hợp với vòng sáng aura tăng tính thẩm mỹ giúp cải thiện chất lượng ánh sáng khi chụp ảnh.

Hệ thống camera gồm ống kính chính 50 megapixel, 2 megapixel xóa phông (phiên bản 4G), camera góc rộng 120 độ (phiên bản 5G) và camera selfie 32 megapixel. Kết hợp vòng sáng aura, V50 Lite cho ra những bức ảnh rõ nét, trong mọi điều kiện ánh sáng. Với tính năng xóa vật thể AI, người dùng có thể xóa đi những vật thể hoặc con người vô tình lọt vào bức ảnh. Tính năng tăng cường ảnh AI giúp những bức ảnh cũ được tái tạo trở nên sắc nét hơn. Ngoài ra, AI còn giúp người dùng tạo nên những bộ sưu tập ảnh mang tính cá nhân bằng nhận diện khuôn mặt.

Hiệu năng, độ bền

Được kiểm nghiệm với hơn 42.000 lần thả rơi và thử nghiệm ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, V50 Lite đạt tiêu chuẩn độ bền cao cấp với khả năng kháng bụi, nước IP65. Máy còn hỗ trợ cảm ứng khi tay ướt, tay dầu và nhiều loại chất lỏng khác.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 685 (phiên bản 4G), 8 GB RAM cố định cùng RAM mở rộng 8GB. Phiên bản 5G dùng chip MediaTek 6300, RAM lên đến 12 GB cùng RAM mở rộng 12GB đảm bảo hiệu suất cho mọi tác vụ và giải trí của người dùng.

Máy dùng màn AMOLED 6,77 inch độ sáng cực đại 1.800 nits, tần số quét 120 Hz, kết hợp hệ thống loa kép công suất lớn. Khả năng tăng âm lượng lên đến 400% giúp người dùng tận hưởng âm thanh lớn hơn.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được tích hợp bộ công cụ AI hỗ trợ trong các tình huống hằng ngày. Từ chuyển đổi văn bản trực tiếp, AI khoanh tròn để tìm kiếm đến phiên dịch, máy giúp người dùng loại bỏ rào cản ngôn ngữ. Máy còn có liên kết AI thông minh đảm bảo kết nối mạng ổn định ngay cả trong môi trường tín hiệu yếu như thang máy, hầm gửi xe...

Vivo V50 Lite đã mở bán tại các hệ thống trên toàn quốc. Tại hệ thống Thế Giới Di Động, các phiên bản vivo V50 Lite 4G (8+256GB) và phiên bản 5G (8+256GB) đi kèm với các chương trình ưu đãi giảm 300.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%. Trong hộp máy được tặng kèm củ sạc nhanh 90 W và bảo hành lên đến 24 tháng. Vivo cũng áp dụng chính sách bảo hành pin đến 5 năm. Nếu dung lượng pin tối đa còn dưới 80%, người dùng được thay pin mới miễn phí.

Hoài Phương