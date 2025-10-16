Vivo đưa hệ điều hành điện thoại nội địa ra quốc tế

Hệ điều hành OriginOS, vốn dành cho máy Vivo nội địa Trung Quốc, được tùy biến và phát hành toàn cầu từ tháng 11.

Tại sự kiện ngày 16/10 ở Thượng Hải, đại diện Vivo cho biết OriginOS 6 sẽ triển khai toàn cầu theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng tới. Hệ điều hành được cài sẵn trên X300 và X300 Pro mới ra mắt, đồng thời có thể nâng cấp trên một số mẫu đời cũ hơn. Đại diện hãng ở Việt Nam cũng xác nhận OriginOS 6 sẽ được cài đặt trên dòng X300 bán tại thị trường trong nước giữa tháng 11.

Logo OriginOS 6 tại sân khấu ra mắt, trong sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16/10. Ảnh: Lưu Quý

Trước đây, Vivo cung cấp hai phiên bản hệ điều hành riêng đều tùy biến từ Android, trong đó OriginOS dành cho máy bán tại Trung Quốc, còn Funtouch cho các thị trường còn lại. OriginOS thường được đánh giá cao hơn về khả năng tối ưu phần cứng, hoạt động mượt cùng giao diện với nhiều widget tiện dụng. Tuy nhiên từ phiên bản thứ 6, hãng sẽ đưa OriginOS ra toàn cầu.

Tại sự kiện, đại diện Vivo đề cập đến một số giải pháp được họ xây dựng cho hệ điều hành, như hệ thống 8+1 Ultra-Core Computing - ưu tiên xử lý tác vụ quan trọng, giúp tốc độ khởi động ứng dụng nhanh hơn 18,5% và độ ổn định khung hình tăng 10,5%. Tính năng Ram mở rộng (Memory Fusion) giúp tăng tốc độ tải dữ liệu 106% hay Dual Rendering giúp cải thiện hiệu suất đồ họa 35%.

Về mặt hiển thị, hệ thống chuyển động với các hiệu ứng như đàn hồi, chuyển mờ, biến hình linh hoạt, có thể giúp các thao tác chuyển động mượt hơn. Hãng cũng khẳng định các công nghệ trang bị có thể giúp tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn 16% khi khởi chạy liên tiếp 50 ứng dụng, phản hồi cảm ứng nhanh hơn 41% và có thể duy trì sự mượt mà trong 5 năm.

Một số cải tiến nhỏ nhưng được tích hợp sâu vào hệ thống, như bộ phông chữ Vivo Sans hỗ trợ 40 ngôn ngữ với khả năng điều chỉnh độ dày của chữ, cùng hơn 2.800 biểu tượng được tinh chỉnh để hiển thị rõ nét ở nhiều kích thước.

Giao diện OriginOS 6 trên X300 Pro bản quốc tế (trái) lược bớt một số ứng dụng vốn chỉ dùng được tại Trung Quốc, bổ sung một số ứng dụng của Google. Ảnh: Lưu Quý

Tương tự một số mẫu Android hay iPhone gần đây, OriginOS 6 cũng bổ sung khả năng tùy biến ở màn hình khóa để cá nhân hóa thiết bị, như cho phép người dùng tự do sắp xếp, thay đổi kích thước từng widget, chọn phông chữ và ghép ảnh, dùng ảnh động cho ảnh nền. Ngoài ra, cụm camera tròn ở mặt trước có thể hiển thị thành "đảo Origin", tương tự màn hình Dynamic Island trên iPhone.

AI cũng trở thành một trong những yếu tố cốt lõi của OriginOS 6. Tại sự kiện, đại diện Google cũng có mặt và công bố hợp tác. Thay vì trợ lý ảo Blue AI như phiên bản Trung Quốc, hệ điều hành quốc tế sẽ dùng Gemini, tích hợp một số tính năng như khoanh tròn để tìm kiếm. AI của Vivo cũng tham gia sâu vào phần camera, với các tính năng như xóa vật thể, mở rộng ảnh, tính năng chuyển dữ liệu một chạm giữa các thiết bị.

Ngoài dòng X300 được cài sẵn, OriginOS 6 sẽ được cập nhật đầu tiên trên các mẫu máy cao cấp bán ở thị trường quốc tế như X Fold3 Pro, X100, X100 Pro đầu tháng 11, sau đó đến dòng V50, 50e, 60, T4 Ultra và Pro trước khi mở rộng ra những mẫu thấp như X90, V60, thậm chí V30 SE nửa đầu 2026.

Lưu Quý