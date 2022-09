Viva Land giới thiệu bộ phận Dịch vụ xuất sắc

Bộ phận này sẽ có nhiệm vụ gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, góp phần tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa sản phẩm và người mua nhà.

Trong sự kiện "Harmony in balance – Sự cân bằng hòa điệu" diễn ra tại khách sạn The Reverie Sài Gòn vào ngày 9/9, ông Chen Lian Pang - Chủ tịch Viva Land (đơn vị tổ chức) đã giới thiệu về bộ phận Dịch vụ xuất sắc của đơn vị này. Theo ông Chen Lian Pang, dịch vụ và trải nghiệm góp phần tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa sản phẩm và người mua nhà. Do đó, Viva Land đã thành lập bộ phận nhằm chăm chút, phục vụ từ những chi tiết nhỏ nhất để mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

"Dịch vụ sẽ là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Giá trị này được hình thành thông qua sự kết nối mọi tư duy và hành động của tất cả các thành viên trong, và đó chính là điều khác biệt của Viva Land", ông Chen nhấn mạnh.

Chủ tịch Viva Land giới thiệu về Bộ phận Dịch vụ xuất sắc. Ảnh: Hoàng Minh

Bên cạnh giới thiệu bộ phận Dịch vụ xuất sắc, đơn vị này cũng công bố các giá trị cốt lõi sẽ hướng đến gồm trách nhiệm, tinh thần đồng đội, chính trực, xuất sắc. Các giá trị này được thể hiện bên trong mỗi thành viên, hành động, sản phẩm của Viva Land, đặt trong trạng thái cân bằng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

"Đó sẽ là kim chỉ nam, giúp Viva Land và các cộng sự cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung của công ty", ông Chen chia sẻ.

Để làm được điều này, doanh nghiệp đã áp dụng nguyên tắc ba chữ P trong các dịch vụ. Đó là việc đầu tư vào con người (people), cải tiến quy trình (process), và đổi mới sản phẩm (product) để mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng. Từ đó, công ty đặt mục tiêu trở thành cái tên nổi bật trên thị trường bất động sản.

4 giá trị cốt lõi được Viva Land công bố trong sự kiện. Ảnh: Viva Land

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Viva Land công bố thêm về thương hiệu Viva Green với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) và sẽ tổ chức một số dự án cộng đồng trong năm nay.

"Đây là một trong những sáng kiến của chúng tôi để trở thành công ty có trách nhiệm ở cả khía cạnh xã hội và môi trường. Viva Land hy vọng sẽ tiếp tục hành trình hướng tới sự gắn kết trong cộng đồng và tạo ra những giá trị tốt cho xã hội", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Được thành lập vào năm 2020 bởi đội ngũ những chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm, Viva Land hướng tới mục tiêu tạo ra những không gian đẳng cấp, xanh, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội. Hiện nay, công ty triển khai và quản lý hơn 1.500 ha đất và hơn 18.000 căn hộ, nhà ở tại nhiều tỉnh thành.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật trình diễn tại sự kiện, doanh nghiệp cũng gửi gắm thông điệp về tinh thần "Harmony in balance - Sự cân bằng hòa điệu" chính là sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa nét đẹp truyền thống với phong cách hiện đại, tạo sự giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây đồng điệu trong các dự án mà công ty đảm nhận.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Viva Land đặt mục tiêu trở thành tập đoàn quản lý và phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị sẽ triển khai nhiều kế hoạch trong kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, xanh, hướng đến các giá trị vì cộng đồng.

Quế Anh