Vitoria Bueno - cô gái không tay chinh phục giấc mơ ballet

BrazilVitoria Bueno, 18 tuổi, sinh ra không có hai tay nhưng quyết tâm theo đuổi giấc mơ thành vũ công ballet.

Vitoria Buenos thi AGT AllStars 2023 Vitoria Buenos tại America’s Got Talent: All-Stars 2023. Video: AGT

Theo NBC Insider, Vitoria Bueno gây chú ý sau khi tham gia cuộc thi America’s Got Talent: All-Stars 2023. Hồi tháng 1, cô thực hiện màn vũ đạo trên nền nhạc ca khúc You Say của Lauren Daigle. Dù không được chọn đi tiếp vào vòng trong, phần trình diễn của Bueno khiến nhiều khán giả và ban giám khảo xúc động. Giám khảo Heidi Klum nói: "Bạn giữ thăng bằng rất tốt và biểu diễn cực kỳ tinh tế. Màn trình diễn thật đẹp mắt. Cảm ơn vì đã trải qua quãng đường rất xa để đến đây".

Vitoria Bueno sinh ra và lớn lên tại bang Minas Gerais, Brazil. Cô tìm tới múa sau khi nhận được lời khuyên và sự khích lệ từ chuyên gia vật lý trị liệu. Từ năm 5 tuổi, mẹ thường xuyên đưa Bueno tới các lớp tập múa khi thấy môn học này khiến con gái trở nên yêu đời, giàu năng lượng.

Trong đoạn video giới thiệu được phát trên chương trình, cô gái Nam Mỹ cho biết từ nhỏ đã quen với việc dùng đôi chân để thực hiện các công việc thường ngày như ăn uống, chải tóc hay đánh răng. Tuy nhiên, khi phát hiện niềm đam mê với ballet, Bueno thực sự cảm thấy được giải phóng và tìm thấy cách để bộc lộ con người thật của mình.

Vitoria Bueno dùng chân thay thế tay trong các công việc hàng ngày. Ảnh: Reuters

Sau nhiều năm biểu diễn, vào năm 2021, cô tham gia cuộc thi Das Supertalent của Đức và giành vị trí á quân. Cô nói: "Chương trình đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Tôi đã có thể tin tưởng vào tiềm năng của mình. Khi biết được mời tham gia America's Got Talent: All-Stars, tôi vô cùng hạnh phúc".

Vitoria Bueno gây tiếng vang sau khi tham gia nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Brazil và quốc tế. Ảnh: NBC

Bueno hiện có hơn 464.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ các video tập luyện, biểu diễn và hoạt động thường ngày với người hâm mộ. Nhiều khán giả cho biết cảm phục và xúc động trước tài năng, sự nỗ lực của cô gái.

Phương Mai (theo NBC Insider)