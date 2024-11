Vitex hợp tác FUNiX tìm kiếm nguồn cung ứng nhân lực IT chất lượng

Vitex Vietnam Software kỳ vọng tìm được nguồn cung ứng nhân lực IT chất lượng qua chương trình hợp tác đồng thời đóng góp hiệu quả vào đào tạo CNTT tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, Vitex sẽ cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia làm người định hướng (mentor), đóng góp phát triển chương trình đào tạo bám sát nhu cầu và xu hướng thị trường. Doanh nghiệp cũng mở rộng cơ hội thực tập và làm việc với học viên tiềm năng.

Ông Bùi Anh Toàn - CEO Vitex đánh giá cao mô hình đào tạo trực tuyến cũng như chất lượng nguồn đào tạo từ FUNiX, tin tưởng "FUNiX là mô hình tốt nhất trong việc phổ cập nghề IT tới cộng đồng". Người đứng đầu Vitex cho hay, với nhu cầu về nguồn nhân lực thường xuyên cho cả hai mảng IT services và Products, đơn vị cần có một nguồn ứng viên đủ về số lượng và chất lượng cho những dự định phát triển mở rộng trong tương lai. Vì vậy, công ty mong muốn hợp tác với FUNiX sẽ giúp giải quyết vấn đề này, mang đến nguồn cung ứng nhân lực IT chất lượng cho phía doanh nghiệp.

Vitex và FUNiX trở thành đối tác chiến lược về đào tạo và tuyển dụng. Ảnh: FUNiX

"Lãnh đạo của Vitex đánh giá cao triết lý đào tạo tập trung vào thúc đẩy sự tự giác, chủ động từ học viên của FUNiX", ông Bùi Anh Toàn nói. Theo ông, ngành IT là một trong những ngành nghề mà sự học không khi nào dừng lại, vì công nghệ luôn cải tiến và cập nhật. Do vậy Vitex không chỉ cần người có chuyên môn học vấn tốt, mà còn mong muốn tìm kiếm những người có mindset đúng, tự giác, chủ động và kỷ luật với bản thân và công việc. "Chúng tôi tin FUNiX sẽ tạo ra những học sinh, sinh viên và người lao động như vậy", ông Toàn nói thêm.

Hiện tại, Vitex liên tục tuyển dụng hàng chục ứng viên các vị trí như: PHP Developer, ReactJS Developer, React Native Developer, Java Developer, AI Developer, Sales & Marketing trong IT... ở đủ các cấp bậc từ Junior đến Senior. Ngoài năng lực chuyên môn, công ty ưu tiên các ứng viên phải tự tin, thoải mái và sẵn sàng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Ngoài ra, công ty đề cao tính chủ động, kỷ luật, cởi mở và yêu thích công nghệ.

Các ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của công ty sẽ nhận được mức đãi ngộ xứng đáng với dải lương ở mức thực nhận như 5-8 triệu đồng một tháng với đội ngũ trainee (học việc có lương); 8-15 triệu đồng một tháng với Junior/ fresher; 15-25 triệu đồng một tháng với vị trí Middle Level và 25-45 triệu đồng một tháng với vị trí Senior. Các vị trí Tech Leader, PM, SA... có mức lương tối thiểu từ 40 triệu đồng một tháng và không có giới hạn.

Vitex có đãi ngộ hấp dẫn dành cho nhân viên từ lương, thưởng đến các hoạt động chung chăm lo cho đời sống nhân viên như du lịch, câu lạc bộ thể thao... Ảnh: Vitex

Bên cạnh lương, công ty cũng có chế độ thưởng năng suất (Performance Bonus) và thưởng kinh doanh (tháng lương 14) cho nhân viên. Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động chung để gắn kết mọi người trong công ty như du lịch, câu lạc bộ bóng đá, pickleball, cờ vua...

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng Vitex. Ông tin tưởng điều này có thể mở rộng cơ hội việc làm công nghệ cho sinh viên. Thỏa thuận hợp tác nằm trong Chương trình FUNiX Industrial Partnership do FUNiX triển khai với các doanh nghiệp IT, giúp học viên có môi trường học tập gắn với thực tiễn, để từ đó sớm tự tin trên hành trình định hướng nghề nghiệp tương lai.

Vitex Vietnam Software là công ty kết hợp dịch vụ IT outsourcing services và phát triển sản phẩm đóng gói dạng SaaS - Software as a service. Công ty có quy mô trên 50 nhân sự quốc tế đang làm việc tại Hà Nội và các Sales Rep làm việc tại các thị trường Singapore, Hongkong, Pháp, Anh, New Zealand. Đơn vị luôn đảm bảo hoàn thành dự án và đồng hành cùng các khách hàng như một đồng sáng lập công nghệ, giúp khách hàng triển khai thành công các mô hình kinh doanh và vận hành dựa trên công nghệ.

Các sản phẩm SaaS như phần mềm quản lý giải đấu thể thao, quản lý đội chơi, quản lý sân bãi, Fantasy sports... được thiết kế và phát triển bởi Vitex được sử dụng trên khắp Việt Nam và một số quốc gia khác như Nhật Bản, Singapore. Hiện Vitex trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm AI dành cho việc khởi tạo và quản lý sự kiện, sắp triển khai đồng thời ở Việt Nam và Singapore.

CEO Bùi Anh Toàn cho biết, thị trường chính mảng IT Services của Vitex là Bỉ (50%), Hà Lan (20%) và các nước nói tiếng Anh khác như Singapore, New Zealand, Pháp, Anh... Mặc dù số lượng nhân sự in-house không quá lớn, nhưng Vitex đã xây dựng một mạng lưới đối tác rộng khắp, ký các MOU hợp tác chiến lược và có thể dễ dàng huy động nguồn lực cho các dự án lớn, cần số lượng và chuyên môn riêng biệt. Trong tương lai gần, công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong mảng thị trường nói tiếng Anh, tập trung vào Châu Âu và thị trường Australia, Singapore.

Quỳnh Anh