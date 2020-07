Viteccons đẩy mạnh thị trường miền Bắc

Miền Bắc hiện là khu vực thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/6, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam theo hình thức đăng ký mới và tăng thêm đạt 15,67 tỷ USD. Trong đó, các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... nhận được nhiều quan tâm.

SSI Research đánh giá, Việt Nam có điều kiện thuận lợi về chi phí, khoảng cách, tình hình ổn định tỉ giá, thể chế... để thu hút dòng vốn FDI. Ngoài ra, giữa lúc cả thế giới vẫn căng mình chống dịch thì diễn biến kiểm soát tốt dịch bệnh ở Việt Nam được xem là điểm cộng lớn. Trong bối cảnh đó, Viteccons và các công ty xây dựng tìm cách tăng tốc trở lại, không ngừng mở rộng thị trường.

Chiến lược "Bắc tiến"

Mới đây, Viteccons khai trương văn phòng mới ở Khu đô thị The Manor Central Park, quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 30/6. Đại diện doanh nghiệp này cũng chia sẻ kế hoạch tổ chức đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này.

Hai phó tổng giám đốc của Viteccons, gồm ông Phạm Ngọc Thạch và ông Trần Ngọc Long được giao nhiệm vụ quản lý điều hành văn phòng miền Bắc. Ông Phạm Ngọc Thạch hiện giữ chức Giám đốc văn phòng đại diện Viteccons tại Hà Nội. Trong đó ông Trần Ngọc Long là người có hơn 20 năm gắn bó lĩnh vực xây dựng, từng là tổng giám đốc điều hành một doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Hà Nội, với hàng loạt dự án lớn.

Viteccons khai trương văn phòng đại diện mới tại Khu đô thị The Manor Central Park, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thực tế, Covid-19 xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ, thúc đẩy các tập đoàn khắp thế giới tìm cách dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Theo SSI Research, nhờ gần kề Trung Quốc, tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP và ổn định được vĩ mô... Việt Nam có cơ sở trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá thu hút đầu tư.

Hiện nay, nhiều nhóm nhà đầu tư đang tìm những quỹ đất từ 500-700 ha, thậm chí 1.000 ha để đầu tư khu công nghiệp. Một số nhà sản xuất muốn đầu tư tăng diện tích nhà máy. Tất cả khiến thị trường bất động sản công nghiệp sôi động hơn.

Tại những tỉnh phía Nam, các khu công nghiệp tại TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa... ngày càng khó mở rộng vì quỹ đất sạch ít dần và giá thuê khá cao, trung bình 101 USD mỗi m2 một chu kỳ thuê, theo JLL. Còn tại khu vực phía Bắc, nhất là ở các tỉnh như Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình..., cơ hội cho đầu tư mới lẫn mở rộng các khu công nghiệp còn nhiều. Ngoài ra, JLL nhận định, miền Bắc với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt, gần kề Trung Quốc nên càng dễ thu hút các tập đoàn lớn đến.

Bởi những lý do trên, Viteccons cho biết ưu tiên đẩy mạnh hoạt động phía Bắc. Trước đó doanh nghiệp này đã có những hoạt động đầu tư, trúng thầu dự án tại miền Bắc như xây nhà máy Asia Bolt Vina (Bắc Giang), Nhà máy Vina Union giai đoạn 2 (Vĩnh Phúc), Big C (Bắc Giang), Sis Gumada Gardens Phase 1,2 (Hà Nội), Sis Hạ Long (Quảng Ninh)... Gần đây nhất, doanh nghiệp này tham gia dự án Go Mall của Central Retail ở Thái Bình. Mục tiêu của Viteccons là muốn nâng doanh thu miền Bắc lên mức 50% tổng doanh thu công ty.

Đối với khu vực phía Nam, Viteccons cho biết sẽ tập trung phân khúc khu đô thị, cao ốc, các trung tâm thương mại... Vừa qua, Viteccons đã trúng thầu và đang thi công những dự án mới như: Aqua City (Đồng Nai). Công ty cũng đã hoàn thành cất nóc Cao ốc văn phòng The Graces, Cao ốc The 67 (quận 7, TP HCM). Theo nhìn nhận của doanh nghiệp này, khi dịch Covid-19 dần kiểm soát và các nước tìm cách thích nghi, mở cửa trở lại, cơ hội đầu tư triển khai vào các phân khúc này sẽ rộng mở hơn.

Tích cực thay đổi

Cuối năm 2019, Viteccons từng lên nhiều kế hoạch, chiến lược cho năm 2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 buộc lãnh đạo doanh nghiệp này gấp rút xoay chuyển. Một mặt Viteccons chuyển chiến lược từ tập trung phân khúc khu công nghiệp sang phân khúc dân dụng, thương mại. Mặt khác, công ty tạm hoãn các kế hoạch mở rộng văn phòng ở Hàn Quốc, Đài Loan... Doanh nghiệp này cũng tăng cường hoạt động tìm hiểu, gặp gỡ nhiều chủ đầu tư lớn để có những cơ hội mới.

Trong tổ chức nội bộ, Viteccons cho biết chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng ưu tiên tìm kiếm đội ngũ nhân sự chất lượng cao. "Giữa dịch Covid-19, chúng tôi vẫn gia tăng tuyển dụng, tăng đầu tư cho phòng kỹ thuật và tổ chức đào tạo hàng tuần. Nhờ vậy, các giải pháp kỹ thuật được tăng cường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong đấu thầu tương lai và cải thiện chất lượng xử lý hậu mãi, bảo hành, chăm sóc khách hàng...", đại diện doanh nghiệp nói.