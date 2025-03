VITAS: Dệt may gặp nhiều áp lực

Xuất khẩu dệt may diễn biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở thị trường Mỹ, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

Tại "Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 1" ngày 13/3, ông Trần Như Tùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dệt may, đầu tư và thương mại Thành Công cho biết đơn hàng tăng nhẹ trong hai tháng đầu năm.

Cùng giai đoạn này, xuất khẩu dệt may đạt 5,6 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ và là một trong 4 ngành hàng có kim ngạch trên 5 tỷ USD, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Theo ông Tùng, xuất khẩu diễn biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là ở thị trường Mỹ, nơi chiếm đến 40% kim ngạch. Việt Nam đứng thứ hai về xuất khẩu hàng may mặc vào nước này, sau Trung Quốc.

"Toàn ngành đang chờ đợi các chính sách điều hành mới của Tổng thống Mỹ, trong đó việc áp thuế là thách thức lớn", ông cho biết.

Ông Trần Như Tùng, Phó chủ tịch VITAS phát biểu hôm 13/3. Ảnh: Người Lao Động

Phó chủ tịch VITAS cho hay ngành dệt may phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Trường hợp Mỹ áp thuế bởi lý do này, đây sẽ là đòn giáng nặng nề dù hiện nguy cơ chưa xảy ra. Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trường để ứng phó kịp thời.

Trong cuộc họp chuyên đề tháng trước của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Chủ tịch Lê Tiến Trường đánh giá các chính sách thuế của Mỹ chưa định hình rõ và có thể thay đổi liên tục đến tháng 4. Do đó, ông khuyến nghị doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong nửa đầu năm để tăng trưởng xuất khẩu, đàm phán FOB với đơn hàng giao hàng sau tháng 6.

Ngoài rủi ro bên ngoài, Phó chủ tịch VITAS cho rằng các doanh nghiệp còn chịu áp lực từ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và gặp khó trong tiếp cận gói vay ưu đãi do chưa có chính sách hỗ trợ riêng.

Tại TP HCM, dù có đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, nhiều doanh nghiệp không được hưởng do hợp đồng thuê đất trực tiếp từ Nhà nước đã hết hạn và chưa được tái ký. Ông Tùng kiến nghị Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM lên tiếng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, tiếp cận chính sách ưu đãi.

Năm nay, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD so với 2024. Đối diện một số áp lực nhưng tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp vẫn duy trì.

Ông Hoàng Mạnh Cầm, Phó chánh Văn phòng Vinatex cho rằng Việt Nam ít tổn thương nhất trong khu vực ASEAN trước thuế đối ứng của Mỹ và vẫn có khả năng tăng trưởng sang thị trường này. Nhưng Mỹ có thể siết chặt xuất xứ nên doanh nghiệp Việt cần tuân thủ nghiêm quy định về nguồn gốc.

Vì thế, đa dạng hóa thị trường là hướng đi rộng mở cho các doanh nghiệp. Tại Công ty may mặc Dony, Giám đốc Phạm Quang Anh cho biết đơn hàng vẫn khả quan và có thêm thị trường mới như Trung Đông, Nga, châu Phi bên cạnh khách hàng truyền thống.

Hay như với Dệt may Thành Công, nhờ cơ cấu doanh thu đa dạng, công ty này có khả năng ứng phó tốt với nguy cơ Mỹ tăng thuế dưới chính quyền Trump, theo nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán VnDirect.

VnDirect dự báo doanh thu Dệt may Thành Công năm nay tăng 13,5% nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại châu Á - nơi thị trường may mặc dự kiến tăng trưởng 3,15% giai đoạn 2025-2029, cao hơn Mỹ và EU. Ông Trần Như Tùng, Chủ tịch Dệt may Thành Công cho biết công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm tới.

Dỹ Tùng