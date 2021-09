Vitamin C và chất xơ cải thiện hệ tiêu hoá, miễn dịch cho trẻ

Để tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hoá, trẻ em cần được bổ sung vitamin C và chất xơ từ vitamin tổng hợp lẫn trái cây tự nhiên như quả kiwi.

Tầm quan trọng của vitamin C và chất xơ

Vitamin C và chất xơ là "người bạn" không thể thiếu với sức khỏe con người. Đặc biệt, ở trẻ em, các chất dinh dưỡng này còn đóng vai trò quan trọng với hệ tiêu hóa, khả năng miễn dịch và quá trình phát triển của cơ thể. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, vào thời điểm các bé bước vào năm học mới, các bậc phụ huynh càng cần chú trọng bổ sung vitamin C và chất xơ vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày nhằm bảo vệ trẻ trước sự tấn công của virus.

Theo thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, vitamin C có khả năng kích thích sản xuất tế bào lympho T và bạch cầu, thúc đẩy các tế bào này hoạt động hiệu quả để chống lại nguy cơ nhiễm khuẩn. Thành phần này cũng đồng thời tham gia vào quá trình trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen (thành phần chính của mô liên kết ở da, sụn, xương, mao mạch) và hỗ trợ hấp thu các vi chất như sắt, canxi, axit folic,...Để giúp trẻ có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thẫn, Vitamin C là chất chủ lực giúp xây dựng hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chất xơ trong rau, củ, quả hàng ngày giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ảnh: Zespri

"Trong khi đó, chất xơ lại đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa cũng như điều hòa nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột từ đó giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón lâu ngày ở trẻ", bác sĩ Diệp cho biết thêm.

Cách bổ sung vitamin C và chất xơ

Dù vitamin C và chất xơ vô cùng thiết yếu với sức khỏe, cơ thể lại không thể tự sản sinh ra hai chất này mà phải bổ sung từ bên ngoài với một lượng nhất định tùy theo độ tuổi.

Cụ thể, lượng vitamin C khuyến cáo cho trẻ em là 25mg Vitamin C/ ngày với trẻ dưới 1 tuổi) và 30-40mg Vitamin C/ngày với trẻ trên 1 tuổi). Đối với lượng chất xơ, nhu cầu dinh dưỡng của các bé có thể tính theo công thức "Tuổi + 5". Chẳng hạn, bé 5 tuổi sẽ cần 5+5=10g chất xơ/ ngày.

Tuy nhiên, khẩu phần ăn thực tế của nhiều gia đình vẫn chưa đáp ứng được con số trên, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Theo Nghiên cứu toàn cảnh về tình trạng thừa cân tại Việt Nam do UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) công bố hồi tháng 6, trẻ em Việt Nam không ăn đủ rau quả chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý, 12% trẻ từ 2-5 tuổi thường xuyên ăn bánh kẹo mỗi ngày, 17% trẻ 13-17 tuổi thường ăn đồ ăn nhanh ít nhất 1 lần/ tuần, thậm chí có tới 35% trẻ từ 13-17 tuổi uống nhiều hơn 1 loại đồ uống có ga mỗi ngày.

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt chất ở trẻ, không ít gia đình coi vitamin tổng hợp như "cứu cánh". Tuy nhiên, các sản phẩm này không thể thay thế nguồn thực phẩm tự nhiên, đồng thời cần có chỉ định cụ thể từ bác sĩ khi sử dụng. Đơn giản hơn, bố mẹ có thể cho bé ăn thêm hoa quả để bổ sung lượng vitamin C và chất xơ còn thiếu.

Trong số các loại hoa quả, kiwi Zespri TM được nhiều bậc phụ huynh ưu ái hơn cả nhờ nguồn chất xơ và vitamin C dồi dào. Cụ thể, trong 100gr kiwi vàng chứa đến hàm lượng 152mg vitamin C và 1,1gr chất xơ, còn kiwi xanh chứa tận 88mg vitamin C và 2,3 gr chất xơ.

Với hàm lượng vitamin C cao trong 100gr, kiwi Zespri TM được mệnh danh là "siêu quả".

Chỉ cần cho bé ăn 1-2 trái kiwi Zespri TMmỗi ngày, bố mẹ có thể an tâm con được bổ sung 100% Vitamin C cần cho một ngày, cung cấp thêm chất xơ và nhiều dưỡng chất cần thiết khác.. Đặc biệt, kiwi Zespri TM có thể được bảo quản trong tủ lạnh khá lâu (lên đến 9 ngày). Đây là điểm cộng không nhỏ trong thời điểm phụ huynh bị hạn chế đi lại, mua sắm như hiện nay.

Kiwi Zespri TM là nguồn dinh dưỡng tự nhiên cung cấp vitamin C và chất xơ cho cả gia đình.



Zespri TM - thương hiệu kiwi từ New Zealand - siêu quả cho cả nhà siêu khỏe, cung cấp đủ 100% Vitamin C cần thiết mỗi ngày. Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2ZinWqV Tìm kiếm địa chỉ mua hàng tại: https://bit.ly/2Zio4qp, hoặc tìm kiếm từ khóa"Kiwi ZespriTM" trên ứng dụng Grabmart và Lazada để đặt mua hàng online.

Anh Ngọc